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京華城案北市議會調查小組 8月20日再邀彭振聲說明

中央社／ 台北31日電
台北市前副市長彭振聲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北市前副市長彭振聲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

京華城案因民眾黨主席柯文哲專訪內容，引起關注。國民黨北市議員游淑慧今天說，調查報告預估8月或9月出爐。議會指出，調查小組8月20日開會，將再訪談前台北市副市長彭振聲

柯文哲昨天接受媒體專訪，談到京華城案時指出「對啦圖利，哪個地方不合法？」對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲是指在合法範圍協助台北市政順利推動，為的就是讓市民得利。

京華城昨天傍晚發聲明表示，申請容積完全合法，京華城依都市計畫法規定，自提細部計畫申請容積獎勵，購買容積移轉30%及申請容積獎勵20%，北市府依據法令及通案性處理原則，通過核准容積率840%，程序合法、合理、合情。

台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今天透過群組指出，議會專案小組調查報告預估8月或9月會出爐。

另外，台北市議會工務委員會已排定8月20日為京華城案專案小組第9次會議，屆時將訪談彭振聲，但彭振聲是否出席仍是未知數。

台北市議會京華城案調查小組6月間召開第7次會議，並約談時任台北市都市計畫委員會府內委員代表到場說明，調查小組當時提到調查報告預估7月出爐。

調查小組認為京華城案有3轉折點，包括未經適法性、公益性及對價性評估，因前台北市長柯文哲交辦就進都委會審議，時任都委會主委為彭振聲曾裁示修正相關內容。

此外，台北市議會京華城案調查小組5月底召開第6次會議時提及，彭振聲原透過中間人聯繫願意擇日接受訪談，但後來表達不願意，所以未出席。

彭振聲 柯文哲

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