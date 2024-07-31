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國慶晚會成大巨蛋首場非體育活動？ 體育局：資料一個月內審完

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
外界持續關注台北大巨蛋是否能舉辦演唱會，遠雄今動員近百人進行消安演習，審查單位消安基金會目前已把資料帶回統整，預計8月中上旬會有結論。圖／聯合報系資料照
外界持續關注台北大巨蛋是否能舉辦演唱會，遠雄今動員近百人進行消安演習，審查單位消安基金會目前已把資料帶回統整，預計8月中上旬會有結論。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋消安基金會審查報告預計8月中旬前出爐，市長蔣萬安今天也透露，今年國慶晚會將在大巨蛋舉辦，體育局長王泓翔表示，若消安審查順利通過，沒意外應會是大巨蛋第一場非體育賽事活動，但市府仍會根據屆時送來計畫書內容舉行跨局處審查會議，國慶晚會屬於國家大事，在維安、交通審查會更嚴謹，但會加快行政流程，預計送入市府一個月內審查完成。

王泓翔表示，作為場地方督導機關，若大巨蛋要舉辦非體育賽事，待遠雄通過消安基金會審查後，就依照「台北市大型群聚活動自治條例」審查，國慶大會是由立法院、台北市觀傳局主辦，原則上應該是大巨蛋第一個舉辦非體育賽事。

王泓翔說，待遠雄完成消安驗證、主辦單位也將活動計畫送進來後，市府會召集各局處針對不同業務做審查，包含消防、交通、維安、環保等計畫，會由各局處統一審查，原則上整個流程約一個月內完成，不過國慶晚會屬於國家重要活動，在整體維安、交通動線上會更嚴謹，待案子送進來後會仔細審查，但在一些行政流程上加速，確保時間內完成審查。

王泓翔表示，未來若有單位想在大巨蛋舉辦演唱會，也是會透過類似模式審查，由活動主辦方提供活動計畫，包含動線、逃生等內容，並由體育局召集相關局處審查，但與國慶大會不同是，演唱會還必須售票、宣傳等，從籌備到舉辦一般需要3個月左右，原則上不會那麼快看到。

遠雄表示，昨天在消安基金會監督下，參與正式演習，包含指揮官在內，出動92名同仁參與，在各樓層演練，後續將配合尊重權責機關作業，盡快符合各界期待。

國慶 大巨蛋 體育

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