三重體育館就博會明登場 2200個職缺薪資最高59K

新北市勞工局與勞動部合作，8月1日上午11時至下午2時30分，在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合活動」，邀請共50家廠商，提供超過2200個工作機會，鼎泰豐、五星級雲品國際酒店(台北君品酒店)開出月薪55K至59K以上的主廚職缺招攬人才加入團隊。

勞工局表示，暑假商機旺季到來，經濟復甦消費需求陸續回升，科技業、零售業、旅宿餐飲業、物流運輸業、服務業廠商陸續開出用人需求，本次職缺數統計，旅宿餐飲業及零售量販業占比8成5最高，包含有瓦城、亞洲藏壽司、鼎泰豐、萊爾富、漢來美食等皆開出破百職缺，補足人力缺口。

薪資方面，知名餐廳鼎泰豐、五星級雲品國際酒店(台北君品酒店)開出月薪55K至59K以上的主廚職缺招攬優秀人才加入團隊，全球傳動及北國霖也提供起薪38K至43K的工程師職缺。

勞工局說，現場也提供超過370個兼職工作機會，包含鼎泰豐門市人員、はま寿司兼職人員、晶華國際酒店兼職人員等，時薪為220至250元區間不等，讓暑期打工同學或有兼職需求者有更彈性的工作時間選擇。

青年就業領航計畫也提供專屬職缺，讓參加計畫的學生現場與企業直接面試媒合，鼓勵高中職應屆畢業生透過職場學習體驗，先就業再升學，創業儲蓄雙收穫。

活動現場也設置不同宣導專區，「AR/VR科技求職體驗區」透過沉浸式體驗，了解職業訓練場域及職場環境；「職涯諮詢/履歷健診專區」，與專業老師諮詢未來的職涯方向。

另為鼓勵婦女重返職場，新北就服處結合勞動部推動「婦女再就業專區」，符合計畫條件及資格者，最高有3萬元獎勵金，還有「專案缺工專區」，協助民眾投入缺工產業就業，符合計畫規定者每月有6千元至1萬3000元不等的獎勵金。