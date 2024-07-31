快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

三重體育館就博會明登場 2200個職缺薪資最高59K

聯合報／ 葉德正／新北即時報導
新北市勞工局與勞動部合作，8月1日在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合活動」。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局與勞動部合作，8月1日在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合活動」。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局與勞動部合作，8月1日上午11時至下午2時30分，在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合活動」，邀請共50家廠商，提供超過2200個工作機會，鼎泰豐、五星級雲品國際酒店(台北君品酒店)開出月薪55K至59K以上的主廚職缺招攬人才加入團隊。

勞工局表示，暑假商機旺季到來，經濟復甦消費需求陸續回升，科技業、零售業、旅宿餐飲業、物流運輸業、服務業廠商陸續開出用人需求，本次職缺數統計，旅宿餐飲業及零售量販業占比8成5最高，包含有瓦城、亞洲藏壽司、鼎泰豐、萊爾富、漢來美食等皆開出破百職缺，補足人力缺口。

薪資方面，知名餐廳鼎泰豐、五星級雲品國際酒店(台北君品酒店)開出月薪55K至59K以上的主廚職缺招攬優秀人才加入團隊，全球傳動及北國霖也提供起薪38K至43K的工程師職缺。

勞工局說，現場也提供超過370個兼職工作機會，包含鼎泰豐門市人員、はま寿司兼職人員、晶華國際酒店兼職人員等，時薪為220至250元區間不等，讓暑期打工同學或有兼職需求者有更彈性的工作時間選擇。

青年就業領航計畫也提供專屬職缺，讓參加計畫的學生現場與企業直接面試媒合，鼓勵高中職應屆畢業生透過職場學習體驗，先就業再升學，創業儲蓄雙收穫。

活動現場也設置不同宣導專區，「AR/VR科技求職體驗區」透過沉浸式體驗，了解職業訓練場域及職場環境；「職涯諮詢/履歷健診專區」，與專業老師諮詢未來的職涯方向。

另為鼓勵婦女重返職場，新北就服處結合勞動部推動「婦女再就業專區」，符合計畫條件及資格者，最高有3萬元獎勵金，還有「專案缺工專區」，協助民眾投入缺工產業就業，符合計畫規定者每月有6千元至1萬3000元不等的獎勵金。

職缺 酒店

延伸閱讀

新北中高齡以上勞參率低於全國 勞工局：持續精進

新北：若颱風停班課 外送平台應停止服務

鼎泰豐紐約分店開幕 邁向營運新紀元

鼎泰豐紐約店試營運 還沒剪綵已成百老匯打卡景點

相關新聞

國慶晚會成大巨蛋首場非體育活動？ 體育局：資料一個月內審完

台北大巨蛋消安基金會審查報告預計8月中旬前出爐，市長蔣萬安今天也透露，今年國慶晚會將在大巨蛋舉辦，體育局長王泓翔表示，若...

內湖涼麵店疑爆食物中毒4人就醫 北市衛局稽查抓缺失

台北市內湖區一間涼麵店傳出疑似食物中毒事件，有4位民眾用餐後，陸續出現惡心、腹瀉等身體不適並就醫。台北市衛生局今前往該店...

所有人早想移…受保樹倒砸3車遭索賠 文化局：先協商

台北市青田街一棵受保護榕樹遭凱米颱風吹斷，砸到停車場內的車輛。據了解，由於受保樹木為私人所有，但有所有權人無奈回應，很早...

三重體育館就博會明登場 2200個職缺薪資最高59K

新北市勞工局與勞動部合作，8月1日上午11時至下午2時30分，在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領...

影／蔣萬安擊鼓號召捐血 許願江蕙復出大巨蛋開唱

每年6月中旬後，暑假即將到來，捐血量驟滅，再加上受到颱風等天氣不穩定因素，造成全國血液庫存偏低。血液基金會統計發現血液庫...

安坑輕軌周邊規畫停車場 徵收新店區1.5公頃土地

新北市府為提高民眾轉乘輕軌便利性，預計徵收新和國小周邊1.5公頃土地，規劃為停車場及公共設施改善當地環境，地政局訂於8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。