台北專屬後花園士林官邸 公園處推薦避暑首選

台北市公園處今天表示，交通便捷的士林官邸公園有濃密樹蔭及不同花卉，與豐富人文史蹟景點，如台北市專屬後花園，且免費開放入園，是夏天避暑首選。

北市府公園路燈工程管理處新聞稿指出，三面環山的士林官邸，原是日據時期總督府的園藝支所用地，當時肩負著引進柑橘品種栽植業務；光復後由士林園藝試驗分所接收，轉以培植蘭花為主。

公園處表示，士林官邸環境清幽、山水秀麗、交通便利，且因管制開發利用，讓現今的士林官邸公園附近環境，維持原始自然風貌，且擁有豐富生態資源。

此外，士林官邸公園最僻靜且擁有豐富生態環境就屬生態園，地點坐落公園東南角，官邸全面開放後，由七星農田水利會、七星生態保育基金會與公園處合作改建，不僅栽植原生種植物，並搭建仿熱帶闊葉林環境的網室。

公園處表示，生態園在季節不同時，會出現萍蓬草的黃色小花如一盞小燈籠滿佈生態池，或獨角仙在步道旁光臘樹品嚐樹液、攀木蜥蜴漫步在網室枝葉間等，提供民眾親近自然環境景觀和療癒身心環境。

公園處指出，士林官邸公園內也有豐富人文史蹟景點，如中日技師共同設計西式庭園等，每年春、秋季的鬱金香展及菊展，更是每年度重要花展。

公園處表示，士林官邸公園全年無休，每天上午8時至下午6時免費開放，參觀士林官邸正館需付費，民眾想參觀生態園，可事先預約導覽服務。

相關資訊可至士林官邸旅客臉書（Facebook）或至公園處「公園走透透台北新花漾」網站查詢。