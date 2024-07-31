聽新聞
test
0:00 / 0:00
內湖涼麵店疑爆食物中毒4人就醫 北市衛局稽查抓缺失
台北市內湖區一間涼麵店傳出疑似食物中毒事件，有4位民眾用餐後，陸續出現惡心、腹瀉等身體不適並就醫。台北市衛生局今前往該店稽查，發現夾子懸掛在牆壁的管路上等3項衛生缺失，限期8月7日前改善，另現場抽驗1件即時涼麵及環境、員工手部共4項檢體，送驗結果最快2周後出爐。
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局7月30日晚間6點接獲醫院通報，4名民眾30日中午時段食用內湖區涼麵後，當天下午3點起，陸續發生惡心、嘔吐、腹瀉及腹痛等疑似食品中毒症狀。
林冠蓁說，衛生局接獲通報後，當日即關心民眾健康及其攝食調查，並於今天業者營業時間前往稽查，現場查有未出示人員體檢資料，以及夾子懸掛在牆壁上的管路上、風扇外框髒汙不潔及有油汙共3項衛生缺失，已命業者於8月7日前限期改善，期屆複查如不合格將依違反食安法第8條處6萬元以上罰鍰。
她指出，衛生局現場抽驗刨板、夾子共2件環境檢體、2件員工手部檢體，檢驗食品中毒菌，另現場未能查獲剩餘或同批製作的食品可供抽驗，但考量涼麵屬高風險的即時食品，現場抽驗1件即食涼麵，檢驗食品中微生物衛生標準，以監測製作場所衛生程度。
衛生局呼籲民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，確保食品衛生安全。
衛生局提醒，民眾如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件，通報衛生單位調查，並協助採樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言