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所有人早想移…受保樹倒砸3車遭索賠 文化局：先協商

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
青田街榕樹下砸車。圖／台北市文化局提供
青田街榕樹下砸車。圖／台北市文化局提供

北市青田街一棵受保護榕樹遭凱米颱風吹斷，砸到停車場內的車輛。據了解，由於受保樹木為私人所有，但有所有權人無奈回應，很早就想移除樹木，車主目前索賠無門。文化局回應，該涉及財產損害賠償，屬於民事糾紛，需要會提供法律協助。

倒下的榕樹正巧砸中了3輛汽車，據了解，車主向相關單位反應及求償，但是這棵為受保護樹木，且為私人所有，因此得朝民事糾紛方向，然而，該樹木產權複雜，為13人共有，當中住在附近的所有權人無奈，當初想要移除，卻被受保護身份所限，不願賠償。

為此，文化局文化資源科長吳俊銘說，依照樹保條例，只要樹徑、樹胸等達到受保護標準，就會自動認列，相關的權利義務也一併向所有權人告知，該案的所有權人共有13位，當中可能有些親屬沒有清楚傳達，以至於會有不清楚相關義務的情形。

根據北市樹保條例規定，政府的角色是防止樹木遭受人為破壞，只有督導管理並無所有權。吳俊銘說，如果認列為受保護樹木，所有權人就必須要善盡維護管理、觀察樹木有無異狀，但基本上只需要填寫申請資料，市府會派員修剪或樹木醫師專業團隊資訊，同時補助所有權人八成的經費。

他說，目前該案的樹木為私人所有、砸到的汽車也為私人，因此屬於民事糾紛，以往案例會以和解調解，或者由保險處理，這次的案件也會先以協商，必要的話會轉介法務局諮詢或區公所調解等程序，文化局會持續關心了解後續處理情形。

吳俊銘說，該樹木過去都有所有權人妥善提出修剪計畫，也沒有生病相關紀錄，猜測是風強所致，在7月26日邀集樹木保護委員到現場勘查，評估無法扶正，基於公共安全考量，同意13位樹權人可移除該樹並解除列管。

吳俊銘也說，台北市重視環境綠資源，且老樹陪伴著市民遮風擋雨，當然面對到極端氣候、天災，造成樹木受損或生病等，市府也會作為所有權人的後盾，只要有養護管理的困難都會盡力協助。

榕樹壓倒在3輛車上，造成車輛嚴重損毀。圖／台北市文化局提供
榕樹壓倒在3輛車上，造成車輛嚴重損毀。圖／台北市文化局提供

北市 文化局 護樹

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