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安坑輕軌周邊規畫停車場 徵收新店區1.5公頃土地

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府為提高民眾轉乘輕軌便利性，預計徵收新和國小周邊1.5公頃土地，規劃為停車場及公共設施改善當地環境。圖／新北市地政局提供
新北市府為提高民眾轉乘輕軌便利性，預計徵收新和國小周邊1.5公頃土地，規劃為停車場及公共設施改善當地環境。圖／新北市地政局提供

新北市府為提高民眾轉乘輕軌便利性，預計徵收新和國小周邊1.5公頃土地，規劃為停車場及公共設施改善當地環境，地政局訂於8月9日於新店區中央市民活動中心召開「新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區J單元區段徵收案」公聽會，向民眾說明徵收方案等作業流程。

地政局表示，此區段徵收案範圍，東至新北環河快速道路、西至安和路三段、南至安和路9巷附近、北臨新和街32巷底，開發面積約1.4974公頃，都市計畫細部計畫去年7月21日經新北市都委會審議通過，開發範圍及抵價地比例於今年6月內政部核定，公聽會後將再提報徵收計畫書至內政部審查，並於該部核准後公告徵收。

地政局說，此區配合捷運安坑輕軌線新和國小站轉乘需求，規劃停車場亦補充開放性公共設施，開發完成後可改善當地生活環境。公聽會將說明後續區段徵收作業及流程，使土地及地上物所有權人瞭解自身權益及內容。

區段徵收 安坑輕軌

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