柯文哲自爆圖利京華城但無不法 蔣萬安說話了
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷北市京華城、台智光、北士科三大案，柯文哲昨接受節目專訪時自爆，如果要辦京華城案先說哪裡不合理，柯也說「對啦圖利，哪個地方不合法？」蔣萬安上午受訪時被問到，直接反應是「他真的這樣講？」
另外，北市議會京華城案調查小組召集人、議員游淑慧昨天也在臉書嘆，「唉，特定圖利，本身就可能涉嫌違法。」還說，只有京華城可以？這怎麼是民眾黨所言的「圖天下利」，會說出這種話的柯文哲主席，真的是法盲主席。
游淑慧今天表示，柯文哲說圖利，哪個地方不合法，「但為什麼只有一家業者可以取得這樣的獎勵和利益」議會專案小組的調查報告8月9月會出爐。另外，北市議會工務委員會也排定8月20日為京華城案專案小組第9次會議，將訪談台北市前副市長彭振聲。
蔣萬安上午參加內科千人捐血活動啟動儀式，媒體問他柯文哲說圖利但沒有不合法？蔣萬安聽了先皺眉說，他真的這樣講？之後又笑「是這樣講嗎？那我了解一下」媒體追問是不是覺得柯文哲失言，蔣萬安就只笑說謝謝，沒再回答。
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