「原住民族日」凱道舉辦音樂會 16族全都來…北市警公布交管圖

每年8月1日為「原住民族日」，原民團體明天將在凱達格蘭大道，舉辦「原民30夢想原地，當我們同在一起音樂會」，對此，轄區警方公布交管圖，呼籲民眾配合員警指揮。

轄區中正一警方指出，申准該團體8月1日凌晨0時至晚上12時，在凱達格蘭大道舉辦集會活動，自1日凌晨0時起，執行交通疏導管制勤務，管制範圍包括凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西向全線車道。

警方說，為維護活動交通秩序，將視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，而本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，同時隨時提供警察廣播電台插播路況報導。

原民團體指出，此次活動是第一次原住民等16族，穿上族服齊聚凱道，大家一起走上台北市唯一以原住民命名的街道「凱達格蘭大道」，舉辦音樂嘉年華，活動免費人場，歡迎大家一起來祝福台灣。