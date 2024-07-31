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新北原民服務中心整建打造全齡使用 估9月底發包

中央社／ 新北31日電

啟用20年的新北市原住民族服務中心建物老舊、文物不足，原民局指出，將重新整建活化，並與各縣市原民工藝師徵件，成為全齡使用的場域，預計9月底招標發包，最快明年底完工。

新北市原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜今天在市政會議專案報告指出，位於三重區的新北市原住民族服務中心（北原中心）啟用至今20年，有許多志工駐站提供諮詢解說，計畫啟動整建，打造北台原民文化樞紐。

Siku Yaway林瑋茜表示，新北市在烏來有泰雅民族博物館，希望北原中心的文物，除串珠、頭冠外，將與各縣市工藝師合作或再製，展現各族群多元工藝文物。

在硬體方面，她說，為提供更舒適的多功能空間，經爭取中央補助部分經費，將以新台幣5000萬元全面翻新與拉皮（整修外觀）北原中心，預計9月底發包，明年底完工。

她表示，北原中心將成為族語學習、幼兒學習原民文化、青年就業服務、傳播福利訊息、長者學習資訊與數位科技多功能合一的空間，成為兒童扎根、青年尋根、長者磐根的全齡化使用場域。

新北市長侯友宜指出，希望照顧原民健康、提振原鄉經濟產業時可結合更多平台，廟會可展演原民或客家樂舞，河海音樂祭、南島文化節可展現原民市集，讓族群更共融。

文物

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