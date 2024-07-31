侯友宜盼貴子坑抽水站改多目標使用 民代表達全力支持

新北市長侯友宜今出席貴子坑抽水站開工動土典禮，貴子坑抽水站新建於新、泰塭仔圳市地重劃第一區內，由新北市水利局規劃新增4台4cms(立方公尺／每秒)抽水機提升防洪能力，侯友宜致詞時表示此抽水站位在市區附近地點很好，希望變成包括公托、市民活動中心多目標大樓使用，議員李宇翔表示若能變更規畫將在議會全力支持，水利局長宋德仁表示將依市長意見研議規畫法令及地方需求可行性。

為解決新北大道4段於強降雨期間受貴子坑溪高漲水位，及路面高程較低因素而有排水不及、道路積水問題，新、泰塭仔圳市地重劃第一區內水利局新設4台抽署基並於今天舉辦動土典禮。侯友宜說，氣候異常已經成為常態，面對極端降雨，不放過新北市每一個積淹水點，提升防洪能力一直都是重要課題。

議員李宇翔表示，過去新莊有中港大排抽水站，新莊對防洪布建相對應設施，但五泰林地區相對比較缺乏，市府願意重視提前因應，對於未來塭仔圳城市發展有幫助，新增更多機組防洪是好事。市長提及新建物只有抽水站功能，因距離都市近，希望水利局多目標使用，將公托、市民活動中心納入規劃，自己樂見做成多目標大樓，也將在議會支持。

水利局長宋德仁表示，目前市轄共有84座抽水站、347組抽水機組，水利局辦理老舊抽水機組更新，從2019年至今已完成13座抽水站中的47組抽水機組更新，增加34.15cms抽水量，並藉由32座抽水站提早溫機啟抽及16座抽水站預抽機制，於中央氣象署發布新北市豪雨特報，或新北市短延時強降雨預報時雨量達40mm機率大於51%以上條件下，提前啟動抽水機組，已增加57萬8千噸滯洪量，相當於231座標準游泳池的水量。