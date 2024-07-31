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新北中高齡以上勞參率低於全國 勞工局：持續精進

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北勞工局成立「新北三重銀髮據點及續航中心」協助銀髮族再就業。本報資料照片
新北勞工局成立「新北三重銀髮據點及續航中心」協助銀髮族再就業。本報資料照片

少子化影響，推動中高齡高齡者再度進入就業成趨勢，但審計報告指出，新北市推動各項措施促進中高齡與高齡者勞動參與率，近3年新北市中高齡、高齡者勞參率都低於全國平均值，且推介成功就業人數及求職就業率也降低。新北市勞工局表示，新被持續推出各項持場續航服務，也與企業合作推動駐點徵才，促進新北銀髮族勞參率。

審計報告指出，新北市這幾年辦理中高齡與高齡者就業諮詢與媒合、促進就業活動及研習課程等措施，也在三重成立服務據點，開發適合中高齡及高齡者職缺，並推廣世代交流與合作。

但報告也指出，新北市中高齡者勞參率雖然有逐年提升，從2021年62.2％、2022年63.3％到2023年的64.7％，高齡者勞參率從2021年6.4％、2022年6.4％、2023年的6.9％，兩者都低於全國中高齡2021年64.6％、2022年65.5％、2023年66.3％，與高齡的2021年9.2％、2022年9.6％、2023年9.9％。

審計處說，市府辦理許多促進中高齡及高齡者就業相關計畫，且經費也是逐年增加，中高齡者及高齡者求職就業率自2021年28.16％，2022年上升到32.91％，但2023年卻降到29.56％。

新北市勞工局表示，新北市除在就服站設置中高齡及高齡就業專區，也透過婦女及中高齡者職場續航中心及銀髮人才服務據點推廣青銀共融職場，更網羅專家顧問成立企業輔導團，解決中高齡人力運用難題，此外也將持續辦理新北中高齡友善職場認證，創造友善職場環境。

勞工局說，三重銀髮據點今年也與全家便利商店合作，以「兩周一次、固定周二」頻率辦理駐點徵才，促進銀髮就業；另自今年2月起，也推動壯世代就業獎勵，凡是45歲以上依法退休、或是55歲以上民眾，離開職場3個月以上經就服站推介就業，受雇滿90日發給獎勵3萬元，最高可領6萬元，鼓勵更多中高齡者重返職場。

中高齡 高齡者

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