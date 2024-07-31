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審計部點出進口雞蛋案爭議 侯友宜：人民需要清楚答案

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今早出席市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今早出席市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影

去年進口雞蛋案屢傳爭議，審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，並指出，農業部專案計畫還沒核定，畜產會卻僅憑農業部LINE訊息，就辦理雞蛋進口作業，不符合作業規範。新北市長侯友宜表示，人民最需要的是一個清楚的答案，希望透過公平、公開方式，公諸讓人民知道。

侯友宜今早出席市政會議後受訪，針對審計部認為雞蛋進口程序爭議問題，侯友宜表示，在整個過程中，人民最需要是一個清楚的答案，對於人民期待的問題可以解惑，希望透過公開、公平的方式，在審慎過程，公諸讓人民知道。

另外，外傳侯友宜將與前總統馬英九幕僚金溥聰合作，競選黨主席。侯友宜、先用台語回答「他自己都不知道」，怎麼會有這個事情？侯說，每天拚市政都來不及了，他也有很長一段時間沒有跟金老師見面了，還是努力拚市政，謝謝大家，侯也用台語再次強調「沒有這種事情」。

侯友宜 雞蛋

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