辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔任主任委員主持，院長韓國瑜有意在台北大巨蛋舉辦國慶晚會。台北市蔣萬安上午受訪指出，目前可以確定10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會，個人也很希望期待江蕙可以復出，可以在大巨蛋辦演唱會，因為結婚跟太太進場是唱江蕙的「家後」，個人心願啦。

對於台北大巨蛋這幾天的消安檢查，蔣萬安說，他上任對大巨蛋就有階段性目標議程設定，第一年完工啟用舉辦國際賽事，第二年盡全力克服過去限制及各項困難，讓大巨蛋能舉辦演唱會，「我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快辦演唱會，一定辦趕快辦。」

蔣萬安說，目前預計8月中消安基金會完成相關檢查及各項演練，屆時把案件送市府做全面審查，通過最快9月大巨蛋場地是ready的。他了解辦演唱會一般需要3個月左右籌備期，但目前可以確定10月在大巨蛋就會舉辦國慶晚會，他個人也很希望期待江蕙可以復出。

大巨蛋能否辦演唱會各界都關心，北市府已經向內政部確認，大巨蛋舉辦非體育賽事，不適用建築技術規則建築設計施工編第127條，透過性能審查驗證，並符合台北市大型群聚活動安全管理自治條例，即可舉辦演唱會和大型群聚活動，也包括國內外賓客雲集的雙十國慶晚會。

台北市副市長李四川表示，若遠雄的性能審查順利，消安會驗證後，大巨蛋只要符合台北市大型群聚活動安全管理自治條例，就可以舉辦體育賽事以外的大型群聚活動。屆時將由市府審查，原則上各局處就依權責審查，會比照審查小巨蛋舉辦活動的方式。

李四川表示，到此階段，因為消防避難都已經沒有問題，原則上市府是審交維安全、售票和人員引導，比較單純，因此市府部分，最快15天可以審完，應該可以雙十節之前完成。

據府內人士指出，大巨蛋辦非體育賽事需通過跨局處會議審查，時程至少要半個月以上，主辦單位還要等審查通過才能對外宣布舉辦，加上賣票、場勘等程序，都是主辦單位需要自行評估，要拚8月底開唱並不容易，最快恐怕要9月。北市觀傳局承辦國慶晚會，地點除了大巨蛋，還有另一個備案。