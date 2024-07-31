北市安心行揪78缺失 3個月內改善

台北市長蔣萬安重要施政「交通安心行計畫」，研考會昨提出檢討報告，發現多項缺失，包括沒落實機車退出人行道、路口行人綠燈早開未運用、庇護島工程有高低差等，共盤點出70處待改善、78項缺失項目。蔣萬安指示交通局、工務局3個月內改善，將追蹤檢視。

蔣萬安昨主持道安會報，研考會說明上月檢視北市204處路口，發現缺失較多的行人早開專用時相，有未運作或號誌遭樹葉遮擋等狀況；另，仁愛路、中山南路等主要幹道，沒確實改善機車退出騎樓與人行道政策，仍有不少機車直接騎上人行道，影響行人安全。

實體人行道檢討方面，重慶南路3段一帶設有導盲磚，卻無引導到行穿線；人行道樹穴路磚遭破壞；還有已遷移或縮小的號誌控制器，卻沒將舊有基座移除；行穿線退縮及庇護島工程也有高低差等問題。

交工處回應，行穿線退縮部分已與新工處溝通協助，將於12月底前改善，也會檢視行人早開時相；新工處針對標線型人行道、導盲磚等工程，預計8月底改善。公燈處會就遭破壞的樹穴，與新工處討論如何改善。警察局將加強騎樓禁停機車取締，今年已取締10萬多件。

蔣萬安裁示，交通安心行計畫要確保工程品質，市府跨局處橫向聯繫要更緊密，在3個月內改善缺失，下次道安會報將追蹤改善進度。

市議員詹為元建議，各局處要加強溝通，可由交通局來統整，府內就能直接溝通改善。