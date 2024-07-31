捷運東環段拚年底決標 將徵求報價

台北市長蔣萬安任內重要規畫「環狀線東環段」，5月CF713標第一次開標，無廠商投標；還有南環段上月CF670標也第5度流標。蔣昨主持市政會議聽取捷運局報告，捷運局將首度採新作法，依照採購法先「公開徵求報價」，再由顧問公司評估合理性，潛在廠商可提施工困難給予協助。蔣裁示，東環段是他對市民承諾，務必達成年底決標目標，也要加速南北環各區段標決標。

受缺工影響，目前南北環還有3標、東環段2標未標出去，捷運局長鄭德發坦言，現在捷運工程流標，最主要原因是廠商找不到工班，很多工人被台積電搶走，希望藉由先公開徵求報價解決找不到工問題，不然廠商搶不到工班，價格太低下游廠商不願來，大廠商也難投標。

捷運局檢討評估後，接下來捷運工程招標，將會先向廠商「公開徵求報價」，廠商報價完後再來由細部設計顧問公司評估合理性，如果有道理，將調整重新核價。

「流標多，價格不是廠商唯一問題，還有施工難度」，鄭德發也舉南北環段的士林中正路為例，許多廠商反映有些施工路段道路窄、地下管線也多，認為施工相當困難，北市府也會針對契約做不到的部分，協助廠商解決問題。

蔣在市政會議裁示，東環段務必達成今年底決標目標；如何降低東環段施工衝擊也是重中之重，替代道路方案先辦說明會與地方溝通。至於捷運信義線東延段目前進度正常，預計明年底完成，蔣也指示捷運局管控，達成2026年第一季通車目標。

捷運局表示，目前東環段2標細部設計都好了，預計8月會採新作法公告招標；南環段還有1標、北環段2標也會在8月初再公告招標。

議員李明賢認為，公開徵求報價是採購法賦予的最後一張王牌，也是解決流標的「尚方寶劍」，避免因招標金額過低導致頻流標困境，尤其蔣萬安選前政見就是東環段2年內動工，若持續流標，勢必影響民眾權益，也讓政見跳票，他支持捷運局應該更靈活招標。

議員陳宥丞表示，缺工缺料是全台共同困境，尤其軌道建設是重災區，延宕對解決民生及交通問題極為不利。市府以適度調整招商條件加速區域發展是合理方向，中央應與地方共同商討對策，對症下藥。