林口社宅首批住戶屆滿 住都中心：將協助找住處

媒體報導，林口社宅首批住戶6年租約屆期，部分住戶盼能續租。住都中心今天說，一般戶租約將在10月到期，申請入住時就已確認身分資格及居住期限，將協助尋找合適住處並申請租金補貼。

國家住宅及都市更新中心晚間透過新聞稿表示，林口社宅首批住戶在民國107年11月起分批入住，一般戶最長居住年限為6年。住宅法在去年修法後，將經濟或社會弱勢身分的育有未成年子女3人以上，下修為2人，使部分育有2名未成年子女的家戶，希望能夠轉換身分，延長居住期限為12年。

住都中心說，因住戶申請時，就已確認身分屬一般戶，適用最長租約為6年，租期將在10月底陸續到期，無法繼續承租。

住都中心表示，林口社宅在110年8月，開放年滿3年首次續約的承租人可申請身分轉換，而這次陳情住戶為6年租約到期家戶，與續約當時狀況不同。考量目前候補家戶眾多，且其他社宅尚無身分轉換機制，因此依屆滿6年租期規定，辦理退租。

另外，部分住戶反映子女面臨就學、環境適應等問題，住都中心說，已協調當地包租代管業者進駐林口社宅，提供諮詢服務，協助住戶在鄰近區域租屋，並申請租金補貼。

住都中心強調，林口社宅目前仍有1000多組申請人等候入住；一般戶退租後，原有房屋將進行修繕、重新粉刷及清潔，陸續提供候補家庭申請入住，期待讓有限的住宅資源，可照顧更多有租屋需求的家庭。