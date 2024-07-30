新北市府組團赴日招商 東京說明會盼拓合作新機

新北市府表示，新北市副市長劉和然帶隊赴日本招商，今天在東京會議中心舉辦說明會，吸引智慧交通、人工智慧、生技醫療等領域約60家日本企業參與，盼產業合作與相互投資。

新北市政府今天發布新聞稿指出，透過駐日代表處、台日產業推動辦公室及日台交流協會協助下，劉和然於7月29日至8月2日率團前往日本招商，今天在東京會議中心舉辦說明會吸引約60家日本企業參與，日本京都府商工勞動觀光部官員也到場與市府團隊交流。

針對赴日本招商，新北市府表示，由劉和然率領市府寶高園區開發團隊，主要是行銷新北市宜居宜商的優質投資環境與高效率行政團隊，邀請日本企業踴躍投資新北，深化新北市與日本合作鏈結。

新北市府指出，日本是台灣貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，日本掌握全球汽車製造、光電、機械、電子等產業關鍵性材料與零組件並擁有大量研發成果及專利，盼產業合作與相互投資，能強化新北既有產業生產競爭力，建構完整的海外網絡。

有關招商團後續行程，新北市府表示，將拜會考察三井不動產及柏之葉智慧城市、羽田創新城等地，其中，柏之葉智慧城市是三井公司的大型造鎮計畫，以環境共生、健康長壽、新產業創造為核心概念打造，值得作為新北城市或產業園區整體開發借鏡。