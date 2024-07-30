快訊

外資賣超236億元 買賣超個股第一名都是ETF…這檔「從巨嬰變棄嬰」

搞丟軍槍買空氣槍「以假亂真」 海陸新訓中心指揮官、營長下場慘了

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲自爆圖利京華城但無不合法 游淑慧：真的法盲主席

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／匯流新聞網提供
民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／匯流新聞網提供

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷北市京華城、台智光、北士科三大案，柯文哲今天接受節目專訪時自爆，如果要辦京華城案先說哪裡不合理，柯也說「對啦圖利，哪個地方不合法？」北市議會京華城案調查小組召集人、議員游淑慧今天也在臉書嘆，「唉，特定圖利…，本身就可能涉嫌違法。」

游淑慧說，只有京華城可以？這怎麼是民眾黨所言的「圖天下利」，並搖頭評論會說出這種話的柯文哲主席，「我覺得柯『真的是法盲主席』。」

游淑慧說，第一，一個市長當8年，綁架一堆基層公務員來為自己背書，真的非好漢所為，若沒有市長交辦、沒有市長同意，這個案子可能進不了都委會、也拿不了容獎；另外，游也提到第二點，圖利罪的構成要件，公務員對於主管或監督之事務「明知違背法令」，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

游淑慧說，本案監察院調查報告和都發局內部文件都已清楚告訴大家：京華城不是都更案件，不適用都更條例取得都更容積獎勵。但最後卻在市府的主導下，讓它仍得以準用都更條例取得市值百億的容積獎勵。所以本案確涉有違背法令之處，這點監察院已經糾正了。

游也提到，本案就讓社會公評和司法去判斷，從政治和選舉考量，她始終感覺民進黨不會在2026年前處理柯文哲的司法案件，這樣才能讓民眾黨牽制國民黨。但如果當年柯文哲指控馬英九、李述德大巨蛋零權利金是圖利；那今天柯文哲低價標租北士科土地、大方給予容積獎勵又算什麼？游也酸「別人的圖利是萬惡，柯文哲的圖利好棒棒？也是一種白色雙標？」

北市議會京華城案調查小組召集人、議員游淑慧今天也在臉書嘆，「唉，特定圖利…，本身就可能涉嫌違法。」。(聯合報系資料照片)
北市議會京華城案調查小組召集人、議員游淑慧今天也在臉書嘆，「唉，特定圖利…，本身就可能涉嫌違法。」。(聯合報系資料照片)

柯文哲 游淑慧 都更

延伸閱讀

柯文哲自爆圖利京華城 民眾黨圓：合法範圍協助推動

再為高虹安抱屈 柯文哲：社經地位不會貪汙11萬

蛋價連2漲 游淑慧轟見鬼了：6月愚蠢決定淘汰百萬隻雞

柯文哲喊祭旗提告卓冠廷吞敗 審理意外曝柯P、高虹安豪宅會面

相關新聞

柯文哲自爆圖利京華城但無不合法 游淑慧：真的法盲主席

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷北市京華城、台智光、北士科三大案，柯文哲今天接受節目專訪時自爆，如果要辦京華城案先說哪...

大巨蛋消防安全實地驗證 遠雄：期待盡快符合期待

台北大巨蛋舉辦演唱會前，須先經性能審查，針對台北大巨蛋體育館消防安全驗證進度，遠雄集團副總經理楊舜欽今天說明，後續將配合...

新北環保局22機具支援嘉義縣災後環境復原

嘉義縣日前協請各縣市支援機具進行災後環境復原工作，新北市環保局評估人力、機具量能後，自28日起增派人力機具前往支援，協助將受災住戶排出的家具、廢棄物進行清除，並執行廢棄物暫置區整理作業，新北市環保局與

新北河濱自行車道新增6處設科技執法 於8月1日啟用

行人用路問題引發討論，其中河濱公園因禁止汽機車進入，所以當有車闖入時會更加危險，新北高灘處過往在9處設置科技執法，成效良...

照片很有故事...新莊思賢里徵集懷舊照片 里長親自設計海報

為鼓勵呈現歷史，新莊思賢里舉辦「懷舊照片徵集競賽」，里長楊祐全親自設計海報，照片很有故事。 海報上面放了一張有歲月感的老照片，拍攝於42年前，背景的雜貨店正是現在思賢里辦公室，照片主角是思賢里第一屆

北市祭節電抽獎金 上半年39.5%家戶成功省電費

中央力拚2050年淨零排放，北市環保局響應推動，今年3月起首辦「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」活動，總獎金300萬元，上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。