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柯文哲自爆圖利京華城但無不合法 游淑慧：真的法盲主席
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷北市京華城、台智光、北士科三大案，柯文哲今天接受節目專訪時自爆，如果要辦京華城案先說哪裡不合理，柯也說「對啦圖利，哪個地方不合法？」北市議會京華城案調查小組召集人、議員游淑慧今天也在臉書嘆，「唉，特定圖利…，本身就可能涉嫌違法。」
游淑慧說，只有京華城可以？這怎麼是民眾黨所言的「圖天下利」，並搖頭評論會說出這種話的柯文哲主席，「我覺得柯『真的是法盲主席』。」
游淑慧說，第一，一個市長當8年，綁架一堆基層公務員來為自己背書，真的非好漢所為，若沒有市長交辦、沒有市長同意，這個案子可能進不了都委會、也拿不了容獎；另外，游也提到第二點，圖利罪的構成要件，公務員對於主管或監督之事務「明知違背法令」，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。
游淑慧說，本案監察院調查報告和都發局內部文件都已清楚告訴大家：京華城不是都更案件，不適用都更條例取得都更容積獎勵。但最後卻在市府的主導下，讓它仍得以準用都更條例取得市值百億的容積獎勵。所以本案確涉有違背法令之處，這點監察院已經糾正了。
游也提到，本案就讓社會公評和司法去判斷，從政治和選舉考量，她始終感覺民進黨不會在2026年前處理柯文哲的司法案件，這樣才能讓民眾黨牽制國民黨。但如果當年柯文哲指控馬英九、李述德大巨蛋零權利金是圖利；那今天柯文哲低價標租北士科土地、大方給予容積獎勵又算什麼？游也酸「別人的圖利是萬惡，柯文哲的圖利好棒棒？也是一種白色雙標？」
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