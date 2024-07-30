被柱子遮擋看不到 汐止南昌街口「小綠人」要移

在汐止區新昌路與南昌街口，因為，緊鄰汐止火車站，平時過馬路的人很多，不過，其中有一座行人號誌，因為被柱子遮擋住，民眾抱怨幾乎要站到馬路上才能看的到小綠人亮了沒，所以，昨(29)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，預計九月底前要遷移。

新昌里長林碧霞說，平時路口過馬路的人很多，本來是站在斑馬線前人行道就看到號誌，但是現在都要走到馬路紅線旁邊才看的到小綠人，這也造成行人很危險，希望市府交通局能夠協助改善，遷到適合的地方。

新北市議員張錦豪表示，行人要穿越新昌路，看不到行人號誌，剛好是死角或是被樑柱擋到，所以，今天找了新北市政府交通局來會勘，目前這座行人號誌是在南昌街畫設的人行道上，再加上行人要過馬路看不到，建議移到另一邊，讓行人可以明顯看的到，同時解決人行道有障礙物之外，也移到顯眼處，會勘後決定改善，市府交通局大概45個工作天會完成遷移。