淡水公所模範父親拍貼機吸睛 寄養家父親獲表揚

父親節將至，淡水區公所於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範父親表揚大會，於活動報到處，設置拍貼機照相體驗，現場獲得爸爸們踴躍留下逗趣歡樂的照片。另外這此次獲選今年度淡水區模範父親共29位，除了各里之外，其中淡水區模範父親詹志益，更是扛起寄養家庭的重任，扶養2個小孩四年多的時間，更是家中的模範父親。

模範父親詹志益退休後，雖然原本育有一對子女，但都已經長大就業，他表示由於自己就很喜歡小孩，就與太太一起投入寄養家庭的行列，照顧、陪伴與教導寄養孩童，過程中對待他們就像對待自己的小孩一樣，過程中包容、引導給與正面發展，更獲得新北市府表揚模範父親。而在活動現場，立委、議員、區長、里長及貴賓們一起合影留念，現場吸引超過500人參加觀禮。

淡水區長陳炳仲表示，恭喜每一位獲獎表揚的模範父親，也非常感謝現場每一位爸爸們，用無私的付出、無限的愛心、無比的勇氣，培養子女成為社會棟樑，每一位爸爸的在承擔家庭重任的背後，都有偉大感人的事蹟與不為人知的奮鬥歷程，是值得大眾效法與敬佩的典範。陳區長特別勉勵晚輩要及時行孝，有時間多陪伴父母，在父親節前夕，也預祝全天下的爸爸們父親節愉快。