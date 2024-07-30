快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水公所模範父親拍貼機吸睛 寄養家父親獲表揚

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範父親表揚大會，現場吸引超過500人參加觀禮。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範父親表揚大會，現場吸引超過500人參加觀禮。 圖／紅樹林有線電視提供

父親節將至，淡水區公所於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範父親表揚大會，於活動報到處，設置拍貼機照相體驗，現場獲得爸爸們踴躍留下逗趣歡樂的照片。另外這此次獲選今年度淡水區模範父親共29位，除了各里之外，其中淡水區模範父親詹志益，更是扛起寄養家庭的重任，扶養2個小孩四年多的時間，更是家中的模範父親。

模範父親詹志益退休後，雖然原本育有一對子女，但都已經長大就業，他表示由於自己就很喜歡小孩，就與太太一起投入寄養家庭的行列，照顧、陪伴與教導寄養孩童，過程中對待他們就像對待自己的小孩一樣，過程中包容、引導給與正面發展，更獲得新北市府表揚模範父親。而在活動現場，立委、議員、區長、里長及貴賓們一起合影留念，現場吸引超過500人參加觀禮。

淡水區長陳炳仲表示，恭喜每一位獲獎表揚的模範父親，也非常感謝現場每一位爸爸們，用無私的付出、無限的愛心、無比的勇氣，培養子女成為社會棟樑，每一位爸爸的在承擔家庭重任的背後，都有偉大感人的事蹟與不為人知的奮鬥歷程，是值得大眾效法與敬佩的典範。陳區長特別勉勵晚輩要及時行孝，有時間多陪伴父母，在父親節前夕，也預祝全天下的爸爸們父親節愉快。

寄養家庭 淡水 爸爸

延伸閱讀

淡古博物館積木共和國9周年 8月3日入場拼多少統統帶回家

淡水行忠宮慶祝關公聖誕 照顧弱勢不遺餘力

影／印度男開特斯拉「自駕輔助」在淡水鬼切釀成3車事故

屏東家扶寄養爸爸巴慶祥 照顧寄養童11年收養當女兒

相關新聞

金山六股里首批甘藷收成差 颱風帶雨反助生長

金山區下個月將迎來甘藷季，不過凱米颱風的到來也讓農民擔心收成受到影響，而甘藷大里的六股里，里長也趁著颱風遠離趕緊到農民的甘藷田中巡視，看看作物狀況，好在颱風沒有影響甘藷太多，不過在颱風前採收的首批甘藷因為氣候炎熱收成不佳，因此也盼這次凱米所帶來的雨量能夠讓往後出產的甘藷好好生長、發揮正常產量。

三芝佛朗明哥陸橋換新妝 海光一色視覺盛宴

使用大自然柔美海浪與陽光的橢圓形波花，搭配鮮明的色彩和簡潔的線條，帶出山海間海光一色波光粼粼的意象，三芝區公所近日完成的後厝里佛朗明哥人行陸橋彩繪工程的設計理念，座落於淡水往三芝的入口處，以三芝淺水灣美麗的夕照為發想，呈現出鮮明亮麗的彩繪陸橋，帶來耳目一新的視覺盛宴。

石門水上救生協會添水上摩托車 水域救援有保障

石門水上救生協會為了守護水域安全，積極尋求資源補足救生設備，近來在市議員陳家琪與鄭宇恩的經費爭取下，添購了一台新的水上摩托車，並且舉辦下水儀式，在虔誠的祭拜過後，生力軍水上摩托車下水繞行白沙灣，祈求設備使用順利。

淡水公所模範父親拍貼機吸睛 寄養家父親獲表揚

父親節將至，淡水區公所於淡水區行政大樓大禮堂舉辦模範父親表揚大會，於活動報到處，設置拍貼機照相體驗，現場獲得爸爸們踴躍留下逗趣歡樂的照片。另外這此次獲選今年度淡水區模範父親共29位，除了各里之外，其中淡水區模範父親詹志益，更是扛起寄養家庭的重任，扶養2個小孩四年多的時間，更是家中的模範父親。

貢寮和美里取水不易 裝簡易自來水有保障

貢寮區和美里第1和第2鄰共40多人的住戶取水不易，乾旱期容易無水可用，對此，貢寮區公所也協助設置簡易自來水裝置，讓附近住戶不用在自行奔波取水，用水品質也更有保障。今(30)日區長柯建輝和和美里里長吳金發就到現場視察完成後的狀況。

被柱子遮擋看不到 汐止南昌街口「小綠人」要移

在汐止區新昌路與南昌街口，因為，緊鄰汐止火車站，平時過馬路的人很多，不過，其中有一座行人號誌，因為被柱子遮擋住，民眾抱怨幾乎要站到馬路上才能看的到小綠人亮了沒，所以，昨(29)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，預計九月底前要遷移。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。