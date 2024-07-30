石門水上救生協會添水上摩托車 水域救援有保障

石門水上救生協會為了守護水域安全，積極尋求資源補足救生設備，近來在市議員陳家琪與鄭宇恩的經費爭取下，添購了一台新的水上摩托車，並且舉辦下水儀式，在虔誠的祭拜過後，生力軍水上摩托車下水繞行白沙灣，祈求設備使用順利。

石門水上救生協會總幹事花智勇指出，石門水上救生協會與石門消防隊攜手一起守護石門區的水域安全，發生水上救援案件時，等到消防隊載水上設備過來救援需要時間，現在石門水上救生協會有了水上摩托車，直接從白沙灣出發能夠有快速的救援，如此不僅提升救援的效率，設備的新增與完善也讓救生員在救援時更安全有保障。

市議員陳家琪說，白沙灣假日戲水遊客多，這次爭取添購水上摩托車，能夠為水域活動增添安全，也讓到訪白沙灣戲水的遊客親水有保障，也大大提升了石門水域的救援量能。

市議員鄭宇恩指出，除了為石門的水域安全增添救援的量能，近來也有業者反應今年暑期白沙灣的觀光不如預期，因此也期待管轄單位北觀處能夠有振興的規劃，逐步的增加設置更豐富的水上遊具，目前以無動力遊具為主，也希望能夠取經國外水上樂園，或是規劃一小塊的動力遊具水上摩托車、香蕉船等遊具，藉以促進白沙灣水域觀光也讓石門海岸的美景能夠被更多遊客給挖掘。