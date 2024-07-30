三芝佛朗明哥陸橋換新妝 海光一色視覺盛宴

使用大自然柔美海浪與陽光的橢圓形波花，搭配鮮明的色彩和簡潔的線條，帶出山海間海光一色波光粼粼的意象，三芝區公所近日完成的後厝里佛朗明哥人行陸橋彩繪工程的設計理念，座落於淡水往三芝的入口處，以三芝淺水灣美麗的夕照為發想，呈現出鮮明亮麗的彩繪陸橋，帶來耳目一新的視覺盛宴。

後厝里長楊秀彥指出，特別感謝陳偉杰議員及公所對於地方營造特色的重視，將經年累月臨海潮濕、受到海風侵蝕並出現彩繪面漆剝落情形的陸橋重新彩繪上新妝，讓能夠遠眺大海與落日美景的佛朗明哥觀海大橋不僅成為充滿動感與活力的藝術空間，更以嶄新的面貌展現在大眾面前。

市議員陳偉杰表示，藉由在地藝術家楊樹森老師設計，以「幾何圖形」為設計理念，將佛朗明哥人行陸橋重新彩繪，除了為地方營造特色亮點，更加也為北海岸打造更好的觀光景點，彩繪完成的陸橋相當動感活潑，也歡迎來到淺水灣走走的遊客也別忘了到佛朗明哥人行陸橋上欣賞海光一色的美景。

三芝區長賴小萍說，這次籌備特別的路橋起用，讓參與啟用典禮的長官與來賓們都戴上充滿海洋氣息的草帽，來到換然一新的陸橋上參觀與拍照，感受夏日海邊青春洋溢，而三芝區公所也期待透過設計彩繪要賦予陸橋新的生命力，也讓民眾能夠在日常生活中感受到藝術的魅力，並且也邀請民眾利用假期到淺水灣欣賞美麗的海景與夕照，也可體驗站在佛朗明哥陸橋上眺望優美的淺水灣海面，感受海光一色的無限魅力。