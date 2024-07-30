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金山六股里首批甘藷收成差 颱風帶雨反助生長

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區將迎來甘藷季，這次凱米所帶來的雨量能夠讓往後出產的甘藷好好生長、發揮正常產量。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區將迎來甘藷季，這次凱米所帶來的雨量能夠讓往後出產的甘藷好好生長、發揮正常產量。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區下個月將迎來甘藷季，不過凱米颱風的到來也讓農民擔心收成受到影響，而甘藷大里的六股里，里長也趁著颱風遠離趕緊到農民的甘藷田中巡視，看看作物狀況，好在颱風沒有影響甘藷太多，不過在颱風前採收的首批甘藷因為氣候炎熱收成不佳，因此也盼這次凱米所帶來的雨量能夠讓往後出產的甘藷好好生長、發揮正常產量。

六股里長鐘鼎平說，首批四月中旬種下的甘藷，因為氣候炎熱缺乏雨水的關係，結球不大偏向細長，反之甘藷葉是又大又茂密，同一塊田農民本該採收六千斤甘藷，今年出產不到兩千斤，僅剩三分之一的收成，農民反而盼望颱風能帶來雨水，為甘藷的生長帶來足夠的水分。

實地走訪六股里內作物，稻米被風吹倒，不過結穗飽滿沒被風吹掉收成不受影響，至於還未出土的甘藷則是還有半個月以上的生長時間，里長也期待在8月底甘藷節之前，甘藷能趁著凱米帶來的雨水在土裡好好長大。

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