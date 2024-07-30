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新北中和尖山腳身障日照中心啟用 助家庭獲喘息

中央社／ 新北30日電

新北中和尖山腳身障日照中心今天啟用，讓受服務對象能在地受照顧。市府說，這是活化公有場地所成立的第18家身心障礙者日照中心，可舒緩300餘家庭的照顧壓力，讓家庭獲喘息。

新北市政府副秘書長張其強今天在尖山腳日照中心開幕式表示，市府集中資源和人力，透過共構社福設施住宅、活化運用公有場地與公益回饋空間，公私協力在全新北社區，共設18家身心障礙者日間照顧中心，可服務319名身心障礙者。

社會局說，「中和尖山腳日照中心」委託廣青文教基金會辦理，可服務15名身障者。18歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，可以接受服務。具特殊需求者，年齡可向下延伸至15歲。

基金會董事長鄭信真表示，空間的設計與顏色，營造如在家般舒適的安心環境，天空藍色系的海底生物牆、大型鯨魚玩偶陪伴的海底世界氛圍，可以緩和情緒。

他說，依照人數自由組合形狀的桌子，可以讓服務對象，在舒適氛圍中學習合作及表達自我。

開幕儀式中，來賓與身障學員一起體驗栽種多肉植物，氣氛溫馨。社會局說，目前新北市全市含日照中心、小作所等，共有60處社區式照顧據點，可服務1004人。

中和 身障者

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