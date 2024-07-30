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新北河濱自行車道新增6處設科技執法 於8月1日啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供

行人用路問題引發討論，其中河濱公園因禁止汽機車進入，所以當有車闖入時會更加危險，新北高灘處過往在9處設置科技執法，成效良好，為再加強遏止違規車輛駛於園區，今年於樹林2處、蘆洲、淡水、汐止2處自行車道上共6處新增設車牌辨識系統，並將在8月1日正式啟用。

新北河濱公園擁有210公里的自行車道網絡，過往偶爾會有不知情，甚至貪圖方便的民眾故意透過漏洞將汽機車開進河濱公園內，讓不少民眾憂心休憩安全問題。

高灘處表示，為避免民眾汽、機車行駛於園區內，在重要出入節點都增設車牌辨識系統，準確辨別進出自行車道的車輛，遏止違規車輛進入，如永和區永福橋園區及永和橫移門、三重區重新橋、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊區新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋及五華陸橋等9處，目前都已設置科技執法。

高灘處指出，今年於樹林2處、蘆洲、淡水、汐止2處自行車道上共6處，新增設車牌辨識系統，將於8月1日正式啟用，以遏止違規車輛駛於園區，保障民眾用路安全。

高灘處長張修銘表示，經檢討及數次會勘確認告示牌面及監視器位置後，目前與市府警察局交通大隊配合，原設置9處科技執法成效良好，因此8月再增設6處科技執法，並持續滾動式檢討，以減少出入口的車阻，維護行人及身障者通行權益。

新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供
新北河濱自行車道新增6處設科技執法，並將於8月1日啟用。圖／新北高灘處提供

科技執法 自行車 車道

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