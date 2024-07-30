照片很有故事...新莊思賢里徵集懷舊照片 里長親自設計海報

為鼓勵呈現歷史，新莊思賢里舉辦「懷舊照片徵集競賽」，里長楊祐全親自設計海報，照片很有故事。

海報上面放了一張有歲月感的老照片，拍攝於42年前，背景的雜貨店正是現在思賢里辦公室，照片主角是思賢里第一屆里長賴正元夫婦與一對新婚夫妻，這對新婚夫妻是里長楊祐全的父母親。現任里長楊祐全當時還沒出生。

由思賢里與新北市教師職業工會合作舉辦的「2024新北市新莊區思賢里懷舊照片徵集競賽」，只要是新北市新莊區思賢里為背景的老照片，均符合競賽資格。評選標準如下：1、照片歷史越久越好，2、照片清晰度越高越好，3、除人物之外，能呈現思賢里的戶外景色越多越好；4、不接受參賽作品有任何修圖。參賽照片請簡單說明年代、人物、地點。參賽之數位照片恕不退回。報名方式二擇一：1、參賽照片翻拍或掃描成數位照片，寄2011ntpt@gmail.com；2、攜帶照片至里辦公室代為翻拍或掃描，現場報名。

原始照片應為參賽者翻拍自家珍藏的老照片，或是獲得原始照片拍攝或擁有者之授權。1人最多可報名5張照片。

獎項：特優作品數名，各獲獎金新台幣1000元、獎狀一張；優等作品數名，各獲獎金新台幣300元、獎狀一張；入選作品數名，各獲獎狀一張。以上獎項，必要時得從缺。

參賽照片如獲獎，同意授權思賢里辦公室及新北市教師職業工會公開使用。

評審由主辦單位思賢里里長楊祐全與合辦贊助單位新北市教師職業工會共同推派地方人士與專家學者擔任。報名時間：即日起至2024年8月25日止。

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