工程流標多捷運局祭新作法 蔣萬安：目標東環段年底決標

台北市長蔣萬安任內重要捷運規畫「環狀線東環段」，今年5月CF713工程標第一次開標，因無廠商投標而流標。蔣萬安今天市政會議聽取捷運局報告，捷運局8月將再重新招標，將首度採新作法，將依採購法先「公開徵求報價」，再由顧問公司評估合理性，另針對工程困難部分，有廠商提出意見，修正契約設計或改變施工工法等，要讓捷運工程順利招標、推動。

蔣萬安也裁示，捷運東環段是他對市民承諾，務必達成今年底決標目標，另外，如何降低東環段施工衝擊也是重中之重，替代道路方案會先辦說明會與地方溝通；至於環狀線南北環路線尚有3標未決標，也要加速推動；捷運信義線東延段目前進度正常，預計明年底完成，2026年第一季通車目標不變。

為加速捷運環狀線工程可以順利招標，鄭德發說，捷運局經過檢討評估，接下來將首度捷運招標新作法，會先向廠商「公開徵求報價」，廠商報價完後再來評估合理性，看針對哪一部分價格做不到，與細部設計的顧問公司討論報價合理性，如果有道理，會來調整重新核價。

「流標多，價格不是廠商唯一問題，還有施工難度」，鄭德發也舉南北環段的士林中正路為例，許多廠商都反映中正路不僅道路窄、地下管線也多，廠商認為施工相當困難，北市府也會針對契約做不到的部分，協助廠商解決問題，否則他們不會來招標。

鄭德發坦言，現在捷運工程流標的最主要原因還是廠商找不到工班，目前很多工班還是都被民間台積電、周邊廠房拿走，北市府希望藉由先公開徵求報價解決找不到工的問題，不然廠商搶不到工班，價格太低下游廠商不願意來，大廠商也沒有辦法來。

市長蔣萬安也裁示，訂定捷運進度目標，並指示捷運局協助廠商解決遇到的問題。蔣萬安說，東環段是對市民朋友的承諾，捷運局要持續努力儘速招標，務必達成2024年底決標的目標。另外，東環段施工期間也應降低交通衝擊，相關交通管制措施與替代道路方案，要事先辦說明會與地方溝通。

至於環狀線南北環段尚有3標未決標，蔣萬安也請捷運局盡快檢視並修正招標作業，使捷運環狀線儘早全面動工。至於民生汐止線今年4月提報交通部審議，蔣也指示捷運局協調中央盡快核定，並依規劃期程持續推動。

捷運局表示，目前東環段兩標細部設計都好了，預計8月會採用新作法公告招標；南環段還有一標、北環段兩標，也會在8月初再度公告招標。