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北市推節電3%抽獎金 上半年節電戶較去年同期增逾2.5倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中央力拚2050年淨零排放，北市環保局今年3月起首辦「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」活動響應。記者林佳彣／攝影
中央力拚2050年淨零排放，北市環保局今年3月起首辦「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」活動響應。記者林佳彣／攝影

中央力拚2050年淨零排放，北市環保局響應推動，今年3月起首辦「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」活動，總獎金300萬元，上半年50名節電幸運兒中獎名單出爐，各可獲3萬元獎金。環保局分析，此次參加電號（家戶）共6468戶，相較去年同期節電者2560戶更多，總節電量達71.5萬度，等同減碳35.3萬公斤。

環保局3月至12月祭出節電3%抽獎活動，北市住宅用戶憑電費單的電號、用電者姓名及聯絡資訊，可到「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動網站登錄報名，每一電號僅須登錄一次，上、下半年的用電量驗證後，較去年同期減少3%以上，即可獲得抽獎資格。

上半年得獎名單已經出爐，已由環保局長徐世勲抽出50位各可獲3萬元獎金的幸運兒，環保局8月1日至6日陸續聯絡，得獎者須於19日前依活動規定提供證明文件與簽具收據等以憑領獎。

活動目前仍在進行中，尚未參與的市民可上網報名，預計明年1月再抽出50位下半年節電有成者，同樣可享3萬元獎金。環保局呼籲民眾，下半年為夏季用電高峰期，日常生活節電可逐步汰換老舊電器成能源效率1級或有節能標章的電器、定期清洗冷氣機濾網、使用高效率照明燈具如LED燈泡、冷氣設定26至28度並搭配電風扇等。

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