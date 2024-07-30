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大稻埕煙火加開 7月31日晚間近3千煙火齊發「雙倍綻放」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
受到凱米颱風影響取消的煙火，將於明天的煙火秀一起齊放。圖／台北市觀傳局提供
受到凱米颱風影響取消的煙火，將於明天的煙火秀一起齊放。圖／台北市觀傳局提供

大稻埕夏日節上周受到凱米颱風影響暫停，台北市觀傳局宣布，7月31日晚間8點施放的300秒主題煙火秀，會整併原先24日的「光耀稻埕」一起連發，屆時天空將有近3千發煙火「雙倍綻放」。

觀傳局表示，31日晚間8點的煙火秀，主題更新為「台北星夜 光耀稻埕」，會將24日的煙火發數，改以加長施放面寬、煙火點綴對稱，壯觀方式呈現，同時，舞台表演提早到下午4點30分開唱，主題為「知足常樂青少年」，包括創作歌手蔡題謙、打倒三明治主唱王欣茹、金曲獎入圍新人的鄒序等演出。

觀傳局提醒，7月31日晚間7點到9點30分，將針對活動周邊市區道路進行交通管制，並視情況擴大彈性管制範圍，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次，另外，大稻埕碼頭水門自晚間7點至9點30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車輛及自行車禁止進出。

觀傳局也說，今年夏日節活動與大稻埕商圈80家以上在地店家合作，即日起至8月10日，只要於合作店家消費滿500元，即可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬的「熊讚手腕袋」，每日限量40個。

兌換活動的專屬「熊讚手腕袋」。圖／台北市觀傳局提供
兌換活動的專屬「熊讚手腕袋」。圖／台北市觀傳局提供

大稻埕 煙火秀 觀傳局

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