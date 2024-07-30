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導盲磚沒引導到斑馬線…安心行計畫缺失 蔣萬安：限期改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
研考會調查，重慶南路三段設有導盲磚，但卻沒有引導到行穿線。圖／台北市交通局提供
研考會調查，重慶南路三段設有導盲磚，但卻沒有引導到行穿線。圖／台北市交通局提供

台北市近年推動交通安心行計畫，研考會於今天的道安會報中，針對其中的機車退出人行道、路口行人綠燈早開、人行道淨寬檢查與彌補樹穴高低差等，提出檢討報告，共有70處待改善、78處缺失項目，市長蔣萬安裁示，三個月內改善並檢視。

研考會於6月份進行交通安心行計畫查證204處路口，當中缺失較多的行人早開專用時相，就有遇到未運作或號誌遭樹葉遮擋等狀況，另外，機車退出騎樓與人行道，在仁愛路、中山南路等處都沒有改善，甚至有不少機車直接騎上人行道狀況。

針對實體人行道，研考會也說，重慶南路三段設有導盲磚，但卻沒有引導到行穿線；人行道樹穴路磚遭破壞，以及遷移或設置縮小型控制器，舊有的控制器基座卻未移除，以及行穿線退縮及庇護島工程也有高低落差、舊有行穿線未消除等問題，需要跨局處作業、加強橫向聯繫。

交工處回應，針對行穿線後退部分，已與新工處溝通協助，將於12月底之前改善，同時也會針對行人早開時相進行檢視，也會啟動跨局處首長會議，縮短整治修整的時間差。

新工處回應，標線型人行道、導盲磚等排定8月底改善，另外針對增設私設坡道拆除，也會在9月份陸續改善完成。公燈處也針對樹穴問題與新工處取得聯絡依照缺失改善。警察局表示，騎樓禁停機車，也會納入取締，今年已有10萬多件，持續加強。

蔣萬安會中裁示，交通安心行計畫也要確保工程品質，尤其跨局處橫向聯繫彼此要更緊密，避免如研考會報告中指出的問題，另外，行人早開率缺失漸增等，所有在3個月內改善，待下次道安會報中檢視。

台北市議員詹為元表示，蔣萬安上任後對於行人安全相當重視，不管是人行道拓寬、人車分道、增設機車避車彎等政策給予肯定，在小巨蛋的北寧路人行道增設鐵製欄杆，採用新的工程方法解決管溝問題。

不過，詹為元也說，各局處仍以本位業務為主，缺乏溝通，過去碰到多局處的道路改善，得透過里長或議員會勘，但這些都是局部性，應該綜觀台北市大大小小道路，呼籲要由交通局統整會議，由府內直接溝通改善。

南昌路及寧波西街，仍有舊有控制器基座未移除的狀況。圖／台北市交通局提供
南昌路及寧波西街，仍有舊有控制器基座未移除的狀況。圖／台北市交通局提供

人行道 溝通 行人

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