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大巨蛋可以辦演唱會了？ 消安基金會曝「這時間點」將有結果

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
外界持續關注台北大巨蛋是否能舉辦演唱會，遠雄今動員近百人進行消安演習，審查單位消安基金會目前已把資料帶回統整，預計8月上旬會有結論。圖／聯合報系資料照
外界持續關注台北大巨蛋是否能舉辦演唱會，遠雄今動員近百人進行消安演習，審查單位消安基金會目前已把資料帶回統整，預計8月上旬會有結論。圖／聯合報系資料照

外界持續關注台北大巨蛋是否能舉辦演唱會，上月底已將資料送往消安基金會進行審查，遠雄今天早上動員近百人，在50位消安基金會人員監督下展開消防驗證，消安基金會執行長陳文龍表示，今天會將驗證資料帶回判讀審查，最快8月上旬可完成審核報告。

北市府上月再度函文內政部，確認大巨蛋辦非體育賽事不適用建築技術規則建築設計施工編第127條，改依照「大型活動群聚自治條例」做性能審查即可，遠雄上月底將相關資料送往消安基金會審查，經過與基金會來回討論，預演後，今天正式進入場館預演。

消安基金會執行長陳文龍表示，遠雄消防自衛編組共動員92人，包含一位指揮官，在每一個樓層做消安演習，消安基金會今天也派50多位消防設備相關人員到場審查，今天早上完成演練後，將查核表收回判讀，統整完成後，再將資料交由委員審查。

陳文龍說，現場演練主要針對當大巨蛋在發生緊急狀況時，現場避難、引導時間需要多久、動線是否流暢，現場指揮人員是否有確實指揮、巡視、確認等，包含動作是否確實，都是現場專業人員紀錄、判讀重點，基本上8月初會將資料整理好，委員看過是否同意，同意後才會把報告回覆給遠雄，告知是否合格。

北市府 大巨蛋 演唱會

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