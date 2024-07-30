北市抽查道路行人設施 204處有78個缺失待改善

洗刷行人地獄惡名，台北市政府推動交通安心行計畫，不過研考會前往204處已完成改善地點抽查，發現其中70處共有78個缺失，市長蔣萬安要求交通局及新工處即刻改善。

台北市研究發展考核委員會6月前往204處路段，針對台北交通安心行計畫中，機車退出騎樓與人行道2.0、增設實體人行道、改善標線型人行道、行人專用時相、行穿線退縮及庇護島工程等8大項目進行抽查，發現其中70處共有78個缺失待改善。

研考會今天在道路交通安全會報上公布查證報告，在機退2.0部分，交通局提供已改善完成路段中，仍有中山南路台大醫院側、民權東路4段36號前、羅斯福路3段241號前等有車輛違規停放，未落實機退。

為拓寬人行道行走空間，交通局推動遷移或設置縮小型控制器，但研考會發現，南昌路與寧波西街還有舊有控制器基座未移除，市民大道與天津街則有電線裸露影響安全。

至於實體人行道，重慶南路3段有實體人行道上設導盲磚，但路口卻無劃設對應行穿線；羅斯福路6段與142巷口的人行道導盲磚也未導引至行穿線前；平陽街與承德路2段口等多處行穿線退縮後，與人行道有高低差。

交通局停管處、交工處及工務局新工處在會中表示，將積極改善並加強橫向聯繫。警察局指出，人行道違停一直以來都是取締重點，今年截至7月26日已取締超過10萬件，將持續要求各單位加強取締。

蔣萬安聽取報告後裁示，要給予推動台北交通安心行計畫的局處肯定，人行道及行穿線改善、行人專用時相等措施已開始讓市民有感，但研考會抽查仍發現缺失，都要即刻改善。