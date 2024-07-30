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新北河濱自行車道新增6處科技執法 8月1日啟用

中央社／ 新北30日電

新北市高灘處今天表示，為顧及河濱公園內民眾安全及自行車動線順暢，已於9處自行車道設置車牌辨識系統，科技執法，8月1日起增設6處，違規車輛進入將罰新台幣900元。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿表示，新北市河濱公園擁有210公里自行車道網絡，目前已於9處自行車道重要出入口設置車牌辨識系統，進行科技執法，以遏止違規車輛進入園區行駛。

高灘處表示，分別是永和區永福橋及永和橫移門、三重區重新橋、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區雙向、新莊區新海橋，蘆洲蘆堤一號橋及五華陸橋等處。

高灘處表示，後續在樹林區新鶯堤外自行車道後村堰停車場入口（往樹林及往鶯歌方向）、淡水區綠野馬場旁自行車道入口、蘆洲區蘆堤一號陸橋堤頂、汐止區新長安橋下自行車道（往五堵車站及往基隆方向），共設置6處車牌辨識系統，將於8月1日正式啟用。

高灘處處長張修銘表示，若車輛違規行駛自行車道，可依違反道路交通處罰條例處900元罰鍰。他呼籲民眾務必遵守園區進出通行之管理規定，不要心存僥倖，否則傷了荷包，得不償失。

自行車 車道

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