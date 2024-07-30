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打破糕餅類庇護禮傳統 新北與青創團隊推皮革手帳

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市勞工局今發表第11屆新北庇護禮，打破糕餅類為主的庇護禮，今年推出皮革活頁手帳禮盒。記者劉懿萱／攝影
新北市勞工局今發表第11屆新北庇護禮，打破糕餅類為主的庇護禮，今年推出皮革活頁手帳禮盒。記者劉懿萱／攝影

新北市勞工局今發表第11屆新北庇護禮，打破糕餅類為主的庇護禮，今年推出皮革活頁手帳禮盒，並與青創魟骰篩皮革工作室合作，設計新北專屬圖騰，匯集新北市觀光景點、文化及美食等元素。新北市長侯友宜說青創挺庇護、庇護有青創，讓庇護禮更有質感，也可藉此鼓勵身障朋友在社會上立足。

過往庇護工場推出產品多為糕餅類伴手禮，今年勞工局跨界合作，由小羊苗庇護工場與青年局推薦的青創團隊魟骰篩皮革工作室合作，推出皮革活頁手帳禮盒。侯友宜說，今年設計新北專屬圖騰，裡面充滿13個地方傳統文化、景點及美食元素，讓青創挺庇護、庇護有青創，不僅庇護禮更有質感，也可藉此鼓勵身障朋友在社會上立足。

伊甸基金會常務董事王明雄說，伊甸從職訓工作起家，43年來，從爭取工作權益、職業重建，到就業後的追蹤、關懷，盼讓身障者能跟每一個人一樣，在工作中享受樂趣與成就感，達自立生活目標。2014年在勞工局的支持下，伊甸在淡水成立小羊苗庇護工場，不同於市場上多為烘焙工場型態，小羊苗是一間文創型庇護工場，培育庇護員工學習製作羊毛氈、皮革，販售獨一無二的手作商品。

勞工局說，即日起民眾可到蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或向小羊苗庇護工場訂02-8626-0327，早買早享受第一手的產品，還有早鳥9折優惠。

新北市勞工局今發表第11屆新北庇護禮，打破糕餅類為主的庇護禮，今年推出皮革活頁手帳禮盒。記者劉懿萱／攝影
新北市勞工局今發表第11屆新北庇護禮，打破糕餅類為主的庇護禮，今年推出皮革活頁手帳禮盒。記者劉懿萱／攝影

庇護工場 青創

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