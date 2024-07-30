社子島專案工作站啟用 李四川力挺

社子島專案工作站昨啟用，台北市副市長李四川到場支持，歷任台北市長對社子島開發提出不同願景，地方仍有反對大規模徵收聲音。李表示，會持續與市民、地主溝通，社子島開發一定要往前走，他1981年就在市府工作，當時主政者就有開發社子島構想，過了42年，還在做一樣的事，可見懸宕太久了。

社子島開發案已經完成防洪計畫、都市計畫及環境影響評估，過程中辦理1場安置聽證、17場安置說明會、5場安置諮詢會及超過50場開發說明會。開發範圍及抵價地比例遲未審定、部分居民反對區段徵收，導致區段徵收計畫延遲，仍在內政部審議，開過3次專案小組會議。

李四川表示，會持續與反對徵收的市民、地主溝通，社子島開發一定要往前走，任何意見都能提出，市府會一一檢視。

李四川提到，內政部長劉世芳上任後，曾赴台北市政府拜會，他有當面提到社子島開發遇到的困難，內政部也有提出審查意見要市府配合，6月開過內政部專案小組會議，並在社子島地區成立工作站，歡迎居民有任何疑問能隨時到工作站溝通。

反對開發的社子島自救會綁布條抗議，表達對徵收案不滿。發言人李華萍說，市府寧可花費3個月重新裝潢社子島專案工作站，不願意花時間、心力，傾聽社子島居民「保留既有密集聚落」心願，新版社子島都市計畫草案是本末倒置、荒謬至極。希望市府多聽居民、專家學者、民間團體及內政部意見，由下而上重新研擬保留九大聚落的新版社子島都市計畫草案。