回響／新北通學巷進度 審計部指欠佳

本報關注新北等地通學巷實際成效，審計部近期出爐的報告指，新北板橋莒光國小等9校通學巷曾設置科技執法設備，僅開勸導單，未進一步研析重複違規車輛的行為人，究竟是當地住戶、老師或其他對象，通學巷整體計畫執行進度欠佳，原預計2023年9月底完成78校通學環境改善措施，仍有48所學校未完成。

新北交通局強調，通學巷改善計畫整體進度是超前，也有一定成效。民代建議，要有臨停區等配套，方便急需返家民眾使用，才能兼顧各方需求。

交通局交通安全科長林碧芬回應，新北通學巷計畫推動5年，與學校密切合作，學校統整住戶、教師車牌名單，學校也對家長加強宣導，提醒通學巷管制時段車輛止步，後續會將重複違規資料介接至警察局，評估是否開舉發單。

板橋莒光國小校長林義祥表示，該校已將教師進出口改至非管制道路，也建立周邊居民名單，管制時段上下學各半小時，住戶配合度不錯。

新北石碇和平國小校長李春芳分享，受限於地形，難有實體封閉管制的通學巷，校園有導護志工，並規畫2個出入口，分流人潮，避免太靠近馬路，衍生危險。

林碧芬提到，審計部所提48校未完成，是為求效率先處理較早提供需求學校，整體進度超前，後來又完成16校會勘，將督促其餘32校盡速提供通學環境改善需求，並於今年完成會勘改善。

市議員陳儀君認為，通學巷政策有一定成果，校園周邊交通亂象有改善；審計部不能光看表面數字，否則對公部門不公平。市議員鄭宇恩說，要徹底隔絕汽機車不容易，若要執行就要有配套，例如規畫臨停區方便特定時段急需返家居民使用。

交通大學運輸研究所退休副教授黃台生認為，漠視通學巷特定時段禁行汽機車告示牌面者，不少是故意違規，學校宣傳、加強執法要多管齊下。居民若要進出，像台北陽明山花季期間會發給通行證，祭出配套規範減少民怨。