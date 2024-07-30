收容量剩2成5 新北動物之家 廣設認養小棧減壓

新北市現有8所動物之家，收容1209隻犬貓，收容量在各縣市排名居冠，現剩2成5收容空間。新北動保處說，不以增加收容空間為目標，而是廣設認養小棧減少動物入所，現有97座認養小棧，地點包含寵物業店家、動物醫院、各行業商家及里辦公室，衝高認養數。

新北有8所動物之家，早期由各鄉鎮市公所清潔隊設置，皆已興設30多年，動保處每年編預算強化收容設施、修繕水電、醫療設備，中和、三芝動物之家已補正完成，八里、五股、淡水等動物之家因地目要變更為機關用地，已送內政部審議；板橋動物之家進入浮洲地區通盤檢討、瑞芳動物之家拆掉重建中，其餘會以現況重做整理。

新北動保處說，市府政策並非是增加收容空間，且動物之家大多位在山區或海邊，為方便民眾前往認養，廣設認養小棧，減少動物入所，目前全市有97處認養小棧，認養成效不錯。

而新北8處動物之家也各自發展出不同定位與特色，像是中和動物之家去年起規畫分區使用，增設動物長照復健設施、毛寶貝戶外運動區，提升老年、殘疾收容動物長期照護的生活品質，預計明年7月完工，成為新北第一座動物長照園區；三芝動物之家將未使用的空間，打造成野生動物短暫安置場所。

瑞芳動物之家耗資逾7700萬原地重建，園區除了犬舍、貓舍、醫療室，還有認養互動區及運動場，動線上將犬貓入所、物資運送及民眾認養分開，阻隔犬隻間視線接觸，降低動物心理壓力，並加強室內吸音降噪，提升收容品質，預計今年10月完工。