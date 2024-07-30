歷經流標重新選址 北市新動物之家終於動工

台北市動物之家新建工程昨動工，將打造4層樓建物，揮別收容環境陰暗、潮濕刻板印象，可照養1300隻犬貓，比原先量能多一倍，預計2027年底完工。新建工程2016年就規畫，歷經流標、重新選址，前市長柯文哲任內原編5.8億元，因營造支出墊高，暴增至14.58億，市長蔣萬安昨引用甘地名言「一個國家的文明程度，是看他們如何對待動物」，展現對動保態度及決心。

北市新的動物之家將可收容犬隻846隻、貓454隻；舊的動物之家收容犬隻450隻、貓160隻，量能增加一倍，占地1.2公頃基地內，打造「大小犬運動場」，還有咖啡廳、浪浪回家故事館、醫療中心等，建築外觀從動物特徵、家的意象等靈感設計，屋頂是摺耳造型，透過明亮色彩呼應動物的活力與重生。

蔣萬安、北市議長戴錫欽、多位議員昨出席動物之家動工，新建工程在前市府柯文哲任內規畫，總工程費原編列5.8億元，後因流標、不願花錢挖地下室導致工程延宕，最後經費暴增至14.58億元，地下垃圾處理費增幅2000%。蔣坦言，確實因當時沒即刻決定，導致經費增加，但不影響市府優化收容場域的信念。

「今天不開始，明天會後悔」，議長戴錫欽也引用故總統蔣經國先生的話，表示市民終於等到動物之家動工，不僅是提升動保的新里程碑，跨黨派議員想法一樣，就是錢用在刀口上，該花的錢一定要花。

不過昨天新動物之家動工，北市卻再傳虐狗案。有民眾上周二拍到有犬隻被飼主虐待，犬隻疑似被拿棒子狂毆又勒頸，救援隊員有到現場，第一時間卻沒協同警方，導致救援慢，議員質疑動物救援草草了事。動保處長陳英豪回應，被救出犬隻目前在動物醫院觀察，健康狀況良好，已要求飼主周三來說明，飼主目前供稱是犬隻咬壞鄰居電線，才有管教動作。