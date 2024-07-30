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歷經流標重新選址 北市新動物之家終於動工

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（左三）昨天與市議員出席北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左三）昨天與市議員出席北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程開工典禮。記者侯永全／攝影

北市動物之家新建工程昨動工，將打造4層樓建物，揮別收容環境陰暗、潮濕刻板印象，可照養1300隻犬貓，比原先量能多一倍，預計2027年底完工。新建工程2016年就規畫，歷經流標、重新選址，前市長柯文哲任內原編5.8億元，因營造支出墊高，暴增至14.58億，市長蔣萬安昨引用甘地名言「一個國家的文明程度，是看他們如何對待動物」，展現對動保態度及決心。

北市新的動物之家將可收容犬隻846隻、貓454隻；舊的動物之家收容犬隻450隻、貓160隻，量能增加一倍，占地1.2公頃基地內，打造「大小犬運動場」，還有咖啡廳、浪浪回家故事館、醫療中心等，建築外觀從動物特徵、家的意象等靈感設計，屋頂是摺耳造型，透過明亮色彩呼應動物的活力與重生。

蔣萬安、北市議長戴錫欽、多位議員昨出席動物之家動工，新建工程在前市府柯文哲任內規畫，總工程費原編列5.8億元，後因流標、不願花錢挖地下室導致工程延宕，最後經費暴增至14.58億元，地下垃圾處理費增幅2000%。蔣坦言，確實因當時沒即刻決定，導致經費增加，但不影響市府優化收容場域的信念。

「今天不開始，明天會後悔」，議長戴錫欽也引用故總統蔣經國先生的話，表示市民終於等到動物之家動工，不僅是提升動保的新里程碑，跨黨派議員想法一樣，就是錢用在刀口上，該花的錢一定要花。

不過昨天新動物之家動工，北市卻再傳虐狗案。有民眾上周二拍到有犬隻被飼主虐待，犬隻疑似被拿棒子狂毆又勒頸，救援隊員有到現場，第一時間卻沒協同警方，導致救援慢，議員質疑動物救援草草了事。動保處長陳英豪回應，被救出犬隻目前在動物醫院觀察，健康狀況良好，已要求飼主周三來說明，飼主目前供稱是犬隻咬壞鄰居電線，才有管教動作。

動物之家 北市 議員

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