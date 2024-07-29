年違規7次…為何能成準公幼？柯文哲、蔣萬安遭質疑 市府駁斥

北市私幼性侵案持續延燒，議員爆料該園在2019年就7次違反「幼兒教育及照顧法」，但北市府未有任何處置，僅要求限期改善，甚至在隔年2月讓該幼園成為準公幼，至今領了近3000萬補助款，質疑該園「多強硬的後台讓柯文哲、蔣萬安背書？」北市府表示，蔣市府第一時間得知處理此案2023年7月，並沒有議員所稱背書，且去年第一時間接獲此案，也立即啟動調查，並提出精進方案。

議員洪婉臻調閱資料發現，7次違反幼照法紀錄，包括師生比不符、2歲以上未滿3歲幼兒與其他年齡混齡、未依法簽訂教保服務契約、沒公布教保員學經歷與證照、未定期檢驗飲用水跟沒有每日消毒紀錄等。

洪婉臻說，該幼兒園問題一堆，但北市府在2020年2月卻讓該幼兒園成為準公共教保服務機構，「因為有北市府的背書，所以家長相信他們，把孩子一直往裡送」，該幼兒園從108學年到現在陸續領走2852萬餘元的補助，質疑「到底是有多麼強硬的後台，足以讓兩任市長背書」。

北市府副發言人李政軒指出，7次違規是在2019年，「蔣萬安何時曾為這個幼兒園背書？」，蔣市府團隊在獲知並處理此案是從去年7月的通報，不是現在才開始關心，近日提出精進方案同時，不只公開表示主動將資料給監察院，還將交由局處考績會決定行政懲處，對於究責的決心與作為很清楚。