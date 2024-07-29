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幼兒園狼師案 議員稱疑點太多誰在護航？北市：亂指控

中央社／ 台北29日電
台北市幼兒園性侵案引發市議員洪婉臻（左）質疑有人護航，台北市政府駁無端指控。圖為今年4月台北市長蔣萬安（右）與洪婉臻為視察南機場時間爭吵。圖／取自議會直播
台北市幼兒園性侵案引發市議員洪婉臻（左）質疑有人護航，台北市政府駁無端指控。圖為今年4月台北市長蔣萬安（右）與洪婉臻為視察南機場時間爭吵。圖／取自議會直播

台北市幼兒園性侵案，市議員洪婉臻指出，這所幼兒園108年就7次違反幼照法卻仍獲準公幼，質疑護航。台北市政府今晚說，此案首次通報為111年，盼勿無端指控。

針對台北市某幼兒園的園長兒子涉性侵多名女童案，民進黨市議員洪婉臻今天在臉書發文指出，此幼兒園在民國108年就有7次違反幼照法紀錄，包括師生比不符、2歲以上未滿3歲幼兒與其他年齡混齡、未依法簽訂教保服務契約、沒公布教保員學經歷與證照、未定期檢驗飲用水及沒有每日消毒紀錄等。

洪婉臻質疑，到底是什麼把關機制，讓這種問題一籮筐的幼兒園，當年只被要求「限期改善」，完全沒有任何處分，且台北市政府還讓它在109年2月1日成為準公共教保服務機構。

她說，因為有北市府的背書，才讓家長們信任將孩子送進去；也因為有北市府的準公幼認證，讓這間幼兒園從自108學年起陸續領走新台幣2852萬餘元的龐大補助。

洪婉臻批評，到底是有多強硬後台，足以讓2任市長背書，進而讓多少家庭心碎，補助經費卻養著一頭可惡至極的狼，前市長柯文哲和現任市長蔣萬安都難辭其咎。

對於蔣萬安說要主動送監察院調查一事，洪婉臻指出，受害孩童家長早在今年4月就已自行送案至監察院調查，且監察院在7月16日就發新聞稿公布狼師姓名及幼兒園名稱，並已立案調查，直批蔣萬安不僅狀況外還臉皮非常厚。

洪婉臻說，受害家長們一路向北市府求救不成，反而只能向外求援自救，過程盡是折磨，到底是誰一路在護航這間幼兒園，造成不斷有孩子受害，請柯文哲和蔣萬安應對外說清楚。

對此，台北市政府副發言人李政軒晚間表示，請議員切莫無端指控，此案首次通報是在111年，蔣市府獲知並處理此案則是在112年，而洪婉臻列出的7次違規是在108年，「請問蔣萬安市長哪一次為此背書？」

李政軒說，蔣市府面對問題的態度就是承擔及解決，近日已提出比現行規定更多、更嚴、更全面的10項精進方案，避免未來類似案件再次發生，並將主動提供資料給監察院調查，還會送局處考績會決定行政懲處，展現究責的決心與作為。

北市府 幼兒園 蔣萬安

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