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大稻埕夏日節復活！北市：31日煙火秀加碼演出

中央社／ 台北29日電
台北市觀傳局宣布，活動及燈飾即日起全面恢復正常，31日的煙火秀也將加倍綻放。示意圖／本報資料照片
台北市觀傳局宣布，活動及燈飾即日起全面恢復正常，31日的煙火秀也將加倍綻放。示意圖／本報資料照片

大稻埕夏日節上週煙火秀颱風凱米攪局取消，台北市觀傳局今天宣布，活動及燈飾即日起全面恢復正常，31日的煙火秀也將加倍綻放，以更密的煙火發數及施放範圍點亮夜空。

台北市觀傳局今天發布新聞稿表示，23日起因颱風凱米暫停的2024大稻埕夏日節，今天起恢復正常舉辦，河岸500公尺長燈飾及藍色水路優惠船票均重新上路，歡迎民眾共襄盛舉。

觀傳局指出，原訂24日登場的第2場煙火秀，將與31日晚間8時的第3場煙火秀結合施放，不僅施放面寬更長，煙火發數也會增密，讓夜晚的淡水河更加燦爛。

觀傳局表示，31日舞台表演將提前至下午4時30分開唱，周邊道路則維持晚間7時起彈性交通管制，建議民眾搭乘捷運到大橋頭站、雙連站或北門站，再步行至3號水門進入活動場域。

煙火秀 觀傳局 颱風

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