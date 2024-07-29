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街頭罰跪案遭監院糾正 北市：市長「上台後」已檢討精進

中央社／ 台北29日電
台北市之前發生街頭罰跪案，台北市社會局稱已與中央配合檢討及精進。圖為台北市長蔣萬安29日出席新動物之家開工典禮。記者侯永全／攝影
台北市之前發生街頭罰跪案，台北市社會局稱已與中央配合檢討及精進。圖為台北市長蔣萬安29日出席新動物之家開工典禮。記者侯永全／攝影

台北市去年發生街頭罰跪案，有監委啟動調查，並在近日通過糾正北市府。台北市社會局表示，調查報告是針對110年家暴案，市長蔣萬安上任後即與中央配合檢討及精進。

有網友去年3月拍下一對高舉雙手跪在台北市街頭的母子照片，上傳到臉書後引發議論，且有人指曾多次看到兩人遭罰跪在路邊，籲政府協助。台北市家庭暴力暨性侵害防治中心當時表示，社工已介入輔導家長親職教育及戒酒，但家長拒絕配合，將立即為母子聲請保護令並提供安置。

監察委員葉大華調查後發現，案家自民國106年起即陸續有脆弱家庭、成人保護及兒少保護通報，尤其110年案母通報4次成人保護並2度聲請保護令，家防中心卻遲未積極處置，導致延宕處遇介入時機，又消極以「被害人失聯」進行結案，作為確有未當。

監察院衛環及司獄聯席委員會日前通過葉大華所提調查報告，並就上述違失糾正台北市政府。

台北市社會局回應，調查報告是針對110年家暴案件處理過程提出糾正，蔣萬安上任後積極配合此案調查，去年4月收到監察院來函後，立即提供書面說明報告；去年12月再由副秘書長林哲宏率社會局、警察局、衛生局及教育局至監察院專案報告。

社會局表示，針對監察院所提改善項目，市府已與中央配合進行內部檢討並持續精進，將依據調查報告建議，與中央討論相關工作指引，使資源、服務能更早介入。

北市府 家暴 監察院

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