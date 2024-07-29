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台南淹水補助！淹50cm給1萬5 泡水車也有金援

中央社／ 台南29日電
颱風凱米造成台南出現積淹水災情，南市府宣布淹水補助。圖／民眾提供
颱風凱米造成台南出現積淹水災情，南市府宣布淹水補助。圖／民眾提供

颱風凱米造成台南出現積淹水災情，台南市政府今天宣布淹水50公分以上受災戶，慰助金加碼到新台幣1萬5000元，淹水20公分以上未滿50公分補助5000元，泡水汽機車也有補助。

台南市政府社會局公布「凱米颱風淹水救助申請辦法」，淹水入戶50公分以上住戶，由台南市政府加碼到1萬5000元，加上中央核發每戶2萬元，共計每戶慰助金3萬5000元；若擁有中低收入戶身分，由台南市政府加碼1萬5000元，加上中央加發補助金，中低收入戶最高可領4萬5000元。

台南市社會局指出，為減輕民眾財產損失衝擊，淹水20公分以上未達50公分住戶，市府加碼提供每戶5000元慰助金；若為中低收入戶，除了市府加碼補助的5000元，另有中央加發1萬元，共1萬5000元。

台南市社會局指出，泡水汽、機車方面，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2000元民眾，檢具收據或其他足資證明資料可申請補助。

社會局表示，為了便利民眾，受災區的區公所設有單一窗口，淹水入戶民眾以及泡水車主，即日起可到淹水區域區公所填寫申請書，淹水住戶檢具淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明資料；泡水車輛檢具如維修收據或證明、或其他足資證明資料等，以加快審核速度，早日領取核撥款項。

住戶 台南 淹水

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