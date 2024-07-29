再也不怕豪雨！台南喜樹灣裡做對一事 甩淹水之苦

凱米颱風挾帶西南氣流，豐沛的雨勢重創中南部，台南市南區被列為豪雨警戒地區，但過去逢雨就淹的喜樹灣裡地區，這次均未受淹水之苦，歸功將完工的喜灣抽水站發揮功效。多名里長今天連袂致謝，感謝抽水站即時啟動，有效降低灣裡大排水位，沒發生淹水情形。

南區區長蕭琇華與里長聯誼會長梁坤財，及喜樹灣裡地區9名里長今天前往即將完工的喜灣抽水站，感謝市府於颱風期間積極調度，啟動喜灣抽水站投入防災工作。

南區公所表示，喜灣抽水站於2022年底動工，總工程費5.18億元，配置5部6cms豎軸式抽水機、5組迴轉式撈汙機及2部站用發電機，並有容量2.6萬公升的油槽室，可供抽水設備持續運轉48小時，同時搭配最新的智慧化圖像監控系統，不僅能以最精簡的人力監控全場設備，同時也提升操作即時性與正確性。屋頂還設置太陽能光電模組，全數供站內電氣設備使用，地面規畫平面停車場，是全市首座結合停車場的抽水站。

區長蕭琇華指出，喜樹灣裡地區因地勢低窪加上高地逕流，使得大量雨水匯集，地方長期飽受淹水災情，市府先前已投入10億元設置喜樹及灣裡2座抽水站、社區小型抽水站、台86雨水下水道及明興路截流箱涵等設施的建置。市長黃偉哲上任後，再增列8.5億元投入喜樹灣裡地區防洪。