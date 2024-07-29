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瑞芳勸濟堂擲筊信眾躍躍欲試 16個聖筊破歷年紀錄

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
金瓜石勸濟堂有民眾連續擲16個聖筊，打破勸濟堂歷年的紀錄，讓人嘖嘖稱奇。圖／觀天下有線電視提供
金瓜石勸濟堂有民眾連續擲16個聖筊，打破勸濟堂歷年的紀錄，讓人嘖嘖稱奇。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳金瓜石勸濟堂關公節今(29)日進行機關團體祝壽團拜，包括民意代表，地方仕紳，里長還有信眾都來共襄盛舉，除此之外，重頭戲擲筊求金龜更是吸引許多人試試手氣，主委就說，今年有民眾連續擲16個聖筊，打破勸濟堂歷年的紀錄，讓人嘖嘖稱奇。

金瓜石勸濟堂關公節是社區每年的盛事，信眾都會前來參拜，擺上紅龜模樣的貢品，向關聖帝君祝壽並祈求健康平安，也有在外地打拼的遊子，也都特地返鄉來參與盛事。

勸濟堂主委簡維正說，每年關公節的重頭戲是擲筊求金龜的活動，吸引不少民眾躍躍欲試，只要擲出六個聖筊，就能獲得價值萬元的金龜一枚，今年有父子檔聯手擲出16個聖筊，一舉打破歷年來的紀錄，也讓人見識到神威顯赫。

瑞芳 金瓜石 關公

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