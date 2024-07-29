天降雜物砸到人 汐止基隆河步道增加防護網

汐止區的基隆河步道每天散步休閒的人很多，不過，在靠近星光橋路段，因為緊鄰貨櫃專用道，上方有時候會有垃圾、雜物掉落砸到散步休閒的民眾，所以，當時的新北市議員也是現在的立委廖先翔就爭取改善，目前沿線加裝了防護網及隔音牆，安全加分。

建成里長黃信裕說，里內往星光橋河堤步道旁邊，有一個貨櫃專用道，因為很多重車在走，去年年底的時候也曾經發生有異物掉下來，差一點就砸到人，所以，那時候開始就積極尋廖先翔委員的幫忙，剛好那時候選舉結束，就趁那一段時間，趕快去找委員在卸任議員前，補助一些經費給市府養工處，其中一側，將原本的隔音牆再延伸10米，而另一側靠近基隆河堤，當時可能是經費的關係，沒有架設防護網，這一次也一併施作防護網，隔絕一些異物掉落，維護在河堤散步的里民及市民的安全。

立法委員廖先翔表示，汐止建成路底，往星光橋河濱步道，會穿越貨櫃專用道，兩側一邊是建成公園，一邊是河濱步道，在兩、三年前，公園剛啟用的時候，考量到上面都是重車在走，可能上面有一些垃圾、或水泥塊之類的，如果有大車輾過噴下來的話，非常危險，之前就在住宅區公園那一側，做了隔音牆，一部分防止垃圾掉下來，一部分是我們旁邊的住戶反應，大車經過的噪音很吵，所以，做隔音牆提升安全跟改善居住安寧，一舉兩得。

廖先翔指出，後來里長反應，有一小段，可能當初在工程設計的時候，沒有注意到還是經費不夠，缺了一小段，里長希望趕快把它補足，另外，在靠近河濱步道側，也是有許多的民眾在這邊休憩，一樣有物品掉落的一個可能，所以，後續有請新北市政府加上防護網，因為，河堤側沒有住宅，所以，就單純用防護網，現在做好了，讓民眾在遊憩休憩更安全，感謝新北市政府在自己卸任議員前，一起把這個案子來完成。