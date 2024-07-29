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瑞芳新住民黃曉鮮十年苦讀 終如願獲大學學歷

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
越南新住民黃曉鮮，十多年的寒窗苦讀，終於在今年拿到空中大學學士學位。圖／觀天下有線電視提供
越南新住民黃曉鮮，十多年的寒窗苦讀，終於在今年拿到空中大學學士學位。圖／觀天下有線電視提供

住在瑞芳金瓜石越南新住民黃曉鮮，18歲就嫁到台灣來，在台灣已經有24年的時間，而其中一大半的歲月，黃曉鮮不是在求學，就是在求學的路上，十多年的寒窗苦讀，終於在今年拿到空中大學學士學位，她也堅信要活到老學到老，知識勝過一切。

越南新住民黃曉鮮，來台二十多年的時間，因在原生家庭時因為家境不好，所以書念得少，來台灣後她一心想求學，因此在小孩上國小時，她也跟著入班上課，從注音符號開始學起，就這樣從基礎一步一腳印，國小之後繼續就讀瑞芳國中補校，在台灣的一半歲月，都是在求學的路上。

新住民黃曉鮮說，因為自己的求知欲很強，加上學歷不高，因此在台灣就開始認真求學，期間也遇到很多老師及貴人的鼓勵，因此她國中畢業後甚至去空中大學就讀，終於在今年一月修完學分，拿到大學學位。

黃曉鮮除了念書，也到學校教學生越南語，她的身分既是學生，也是老師，對她來說是很特別的人生經驗。

手裡拿著手機，黃曉鮮可以用注音符號打字輕鬆應對，這是很多新移民無法做到的，但這輕鬆的背後是，她白天工作賺錢，下班安頓好家裡，晚上再去上課，回憶起那段日子，黃曉鮮說真的太辛苦了，但她卻從未想要放棄學業，因為她認為，好好讀書獲取知識，比賺錢更為重要。

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