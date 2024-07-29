淡水行忠宮慶祝關公聖誕 照顧弱勢不遺餘力

今天是農曆6月24日，關聖帝君聖誕，全台各地都有不少慶祝遶境儀式，在淡水主要奉祀恩主公，於淡水大庄里的行忠宮舉辦了盛大慶典，行忠宮所供奉的關聖地帝君，是早期從淡水忠山里的行忠堂所請來的，有超過六十年的歷史，而今天舉辦聖誕千秋活動，新北市民政局祕書更代表市長前來參拜祝壽。

新北市民政局祕書 呂學記表示，今天是關聖帝君聖誕，也是天赦日，是個非常吉祥的日子，這次帶表新北市長侯友宜來到淡水行忠宮，不僅是為市民祈求平安，安居樂業，市府對於淡水區各項發展，包括了交通及新市鎮的開發都在進行當中。對此剛上任不久的淡水區長陳炳仲也陪同出席參拜，一起與民政局送上給廟方的加菜金。

淡水區長陳炳仲表示，行忠宮是淡水主祀關聖地帝君的信仰中心，過去也時常與區公所幫助地方做公益，照顧地方弱勢不遺餘力，積極參與關懷弱勢活動，讓弱勢家庭感受社會的溫暖與關懷，公益善行深獲地方肯定。行忠宮廟方表示，其實關聖帝君，「忠義」的精神受到全民敬仰，是台灣各地重要的信仰，也希望藉此來參拜，能夠為淡水求平安，更顯示出行忠宮慶典在淡水的重要性。