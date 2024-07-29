發生啥事？社子島開發工作站啟用 為何需要警力戒備

社子島專案工作站今天啟用，台北市副市長李四川還特地到場支持，並邀請地方里長、支持開發的團體出席活動，但社子島開發案多年過去，還是有部分居民反對大規模徵收。雖啟用活動規模不大，場地相當狹小，為了防止反開發的民眾突襲抗議，仍動用不少警力在周遭戒備。

社子島開發案已完成防洪計畫、都市計畫及環境影響評估，過程中辦理1場安置聽證、17場安置說明會、5場安置諮詢會，以及超過50場開發說明會。由於開發範圍及抵價地比例遲未審定、部分居民持續反對社子島區段徵收，導致區段徵收計畫延遲，仍在內政部審議，且召開3次專案小組會議。

李四川表示，會持續與反對徵收的市民、地主溝通，但社子島開發一定要往前走，1981年就在台北市政府工作，當時就提到要開發社子島，如今過了42年，還是做一樣的事情，社子島勢必要隨都市發展並依照都市計畫開發建設，若有任何意見都能提出，市府會一一檢視。

李四川提到，內政部長劉世芳上任後，曾赴台北市政府拜會，有當面提到社子島開發至今遇到的困難，內政部也有提出審查意見要北市府配合，6月份才剛開內政部的專案小組會議，所以希望可以在社子島地區成立工作站，居民有任何疑問能隨時到工作站溝通，盼開發能盡快進行。

反對開發的社子島自救會則在多處綁布條抗議，表達對徵收案不滿。發言人李華萍說，北市府寧可花費3個月重新裝潢社子島專案工作站，不願意花時間、心力，依社子島居民「保留既有密集聚落」的心願，重新啟動新版社子島都市計畫草案討論，完全是本末倒置、荒謬至極。

李華萍指出，讓居民不信任、不舒服、無法暢所欲言的原因，就是台北市前市長柯文哲、現任市長蔣萬安堅持要用錯誤的「生態社子島計畫」把社子島所有聚落輾過去的蠻橫態度，社子島專案工作站裝潢得再美輪美奐，也只會被居民當成是詐騙集團分部。